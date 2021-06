Športno poletje: za ogled tv vrhuncev izberi vrhunski televizor!

Poletje 2021 je poletje športnih spektaklov. Evropske nogometne ekipe že merijo moči. Nogometnemu prvenstvu pa se bodo kmalu priključili še znamenita kolesarska dirka - Tour de France, dirka Formule 1 za Veliko nagrado Francije, prestižni teniški turnir Wimbledon in Olimpijske igre v Tokiu.

M Tehnika vam zagotavlja, da čisto od blizu uživate v teniških udarcih Serene Williams ali Đokovića. Kako? Oglejte si njihovo bogato ponudbo zabavne elektronike. Zagotovite si vrhunski televizor, hišni kino ali zvočni sistem, s katerimi boste iz kavča navijali kot da ste na tribuni sredi Pariza!



LED TV ali OLED TV? In zakaj je čas, da si privoščite brezžični zvočnik? Preberite v nadaljevanju!

KAJ JE DOBRO VEDETI PRED NAKUPOM TELEVIZORJA Vas zanima najpogostejša napaka, ki jo pri nakupu novega televizorja stori nemalo kupcev? Prepogosto kupujejo izključno na podlagi razpoložljivega prostora. Pri izbiri primerne velikost televizorja pa je veliko pomembnejša razdalja, od koder bomo spremljali svoje najljubše športne spektakle. Pri tem pa velja zlato pravilo - ni dobro niti preblizu niti predaleč. Med gledanjem preblizu zaslona vidimo pike, predaleč od zaslona pa lahko zgrešimo podrobnosti. Zato stavite na namestitev televizorja na primerni višini, s pomočjo nosilcev ali stojal za televizijo. Sedaj pa k večnemu vprašanju. OLED ali LED TV? OLED televizorji se praviloma bolje obnesejo pri kakovosti slike, so hitreje odzivni in tudi bolj prijazni do okolja, saj potrošijo manj električne energije. Po drugi strani pa imajo LED televizorji praviloma daljšo življenjsko dobo, so ugodnejši, ponašajo pa se tudi z bogatejšo ponudbo televizorjev večjih diagonal. Pri M Tehniki najdete ponudbo svetovno priznanih znamk, kot so Phillips, Sony, Tesla, LG, Hisense, med drugimi, zato boste z lahkoto našli OLED ali LED televizijo, ki ustreza vašim željam.

NAVIJAJTE, KOT DA STE TAM: TO SO ZVOČNI SISTEMI, OB KATERIH BOSTE DOŽIVELI VSAK GOL Predstavljajte si: vroč poletni večer, vi pa na kavču uživate v ogledu še ene mojstrske tekme, ki jo odigrata Ronaldo in Mbappe. Teče 87. minuta in izid je izenačen. In ga doživite! Gol leta! S pravim zvočnim sistemom lahko slišite vsak udarec žoge, kot da bi sedeli ob igrišču. Multimedija, ki bo zadovoljila tudi najbolj zahtevne poslušalce, so zvočniki, ki so povezani v 5.1 kanalni hišni kino, saj zvočniki zagotavljajo popoln prostorski zvok. Mnogi pa si bodo to poletje privoščili tako imenovane soundbar zvočnike, ki zasedejo zelo malo prostora. Podolgovat zvočnik, ki ga zlahka namestite pred ali pod televizor, v vsakem prostoru zagotovi odlično brezžično zvočno kuliso.

Ogled ni dovolj? Si želite še več adrenalina? Obiščite M Tehnika trgovino in si privoščite PlayStation ali Xbox, s katerima boste tudi sami zaigrali na najbolj znamenitih zelenicah in drugih igriščih. Pri M Tehniki lahko izbirate med igrami za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One in Xbox X. UŽIVAJMO V ŠPORTU NA PROSTEM To poletje velja le eno pravilo. Uživajte v športnih spektaklih, zatem pa tudi sami uživajte v športu na prostem! Za adrenalina polno telovadbo si privoščite brezžične zvočnike ali slušalke, s katerimi boste tudi sami motivirani za doseganje vaših športnih ciljev. Razmišljate o dopustu pod ljubim nebom? S pomočjo brezžičnih zvočnikov lahko spremljate športne spektakle, kjer se vam zljubi.

