SPORTO konferenca prihaja v zimsko idilo Planice

SPORTO konferenca že dve desetletji velja za največje srečanje s področij športnega marketinga, sponzorskih strategij in aktivacij ter digitalnih in drugih medijskih pristopov v tem delu Evrope.

Konferenca SPORTO, ki se je selila po Sloveniji, največkrat pa je bila v Portorožu, bo letos prvič potekala kot zimska izkušnja, in sicer kar na prizorišču FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici. Konferenca s številnimi priznanimi gosti bo torej v idiličnem okolju doline pod Poncami 22. februarja, torej le dan po slovesnem odprtju prihajajočega svetovnega prvenstva. Konferenca na enem mestu združuje podjetja (sponzorje), lastnike pravic (klube, zveze, organizatorje dogodkov), agencije, medije, vrhunske športnike, študente in vse ostale, ki jih zanimajo obravnavane tematike. SPORTO programske vsebine vključujejo grajenje in trženje znamk v športu, sponzorske strategije in aktivacije, digitalno komuniciranje in vključevanje navijačev, olimpijski marketing ter ostala področja športnega posla s skupno točko: izkoriščanjem komunikacijske in komercialne moči športa.

V osemnajstih izvedbah konference se je na odrih in v avditoriju zvrstilo že ogromno zanimivih in eminentnih strokovnjakov z zgoraj omenjenih področij. V preteklih letih je SPORTO gostil številne predstavnike vodilnih športnih organizacij, agencij in globalnih znamk (med drugimi NBA, MOK, UEFA, FIFA, Wimbledon, WTA, Ironman, Red Bull Air Race, FC Barcelona, Real Madrid CF, PSG, Liverpool FC, Arsenal FC, As Roma, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Super Bowl HC, Heineken, adidas, P&G, Warner Bros., Discovery, Facebook, Havas Sports & Entertainment, Octagon, M&C Saatchi Sports & Entertainment...), v zadnjih letih so bili denimo med gosti tudi predsednik UEFA Aleksander Čeferin, predsednik pariškega kluba PSG in predsednik Združenja evropskih nogometnih klubov Nasser Al-Khelaïfi, lastnik in predsednik košarkarjev Dallasa Mark Cuban, sloviti nogometni trener Arsène Wenger, predsednik Evropske odbojkarske zveze Aleksandar Boričić in številni drugi.

