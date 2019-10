'Spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom sveč'

Tudi zastavica humanitarnih organizacij je lep poklon mrtvim, pravi okoljski minister Simon Zajc, ki opozarja, da moramo ob spoštovanju tradicije prižiganja sveč na grobovih svojcev in prijateljev pomisliti tudi na posledice, ki jih veliko število prižganih in kasneje zavrženih nagrobnih sveč povzroča okolju.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc na grobove svojih prednikov že nekaj let postavlja zastavice humanitarnih organizacij. Kot meni, gre za lep poklon, ki še vedno upošteva tradicijo, a hkrati upošteva tudi pereči okoljski izziv glede kopičenja odpadkov. Pojasniti je treba, da odpadne nagrobne sveče (kot številne druge stvari, ki jih kupujemo) same po sebi niso nevaren odpadek, vendar so lahko posledice njihovega zbiranja skladiščenja in obdelave škodljivi vplivi na okolje, predvsem emisije v zrak, vode, povzročanje hrupa, emisije izpušnih plinov pri transportu odpadnih nagrobnih sveč in nastajanje odpadkov, opozarjajo na ministrstvu.

Ministrstvo ne spodbuja uvedbe posameznih tipov sveč, pač pa uporabnike poziva k trajnostnemu ravnanju FOTO: Miro Majcen

Noben odpadek ni dober odpadek V Sloveniji je 1199 pokopališč. Obiskovalci odpadne nagrobne sveče odlagamo v posebne zabojnike na pokopališču ali ob njem, zbiralec pa jih mora prevzeti in oddati v predelavo. V letu 2018 je iz približno 5.900 ton (kar pomeni skoraj 14-odstotno zmanjšanje glede na leto 2010) nastalo 2.222 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki so jih pri upravljavcih pokopališč prevzeli izvajalci občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, v primeru pokopališč, večjih kot 15 ha, pa so za skladiščenje pred oddajo zbiralcem skrbeli njihovi upravljavci, navajajo na ministrstvu. Ravnanje s svečami v Sloveniji je urejeno tako, da skrb za predelavo zbranih sveč prevzemajo osebe, ki so sveče dale na slovenski trg (proizvajalci, uvozniki, trgovci). Ti so združeni v štiri skupne načrte ravnanja s svečami, tako da nosilec skupnega načrta uredi vse potrebno, da lahko zbiralec sveč te prevzame in jih odda v predelavo. V Sloveniji sta registrirana dva zbiralca odpadnih nagrobnih sveč in dva predelovalca, vendar eden od njiju ne deluje več.

V letu 2018 je iz približno 5.900 ton nastalo 2.222 ton odpadnih nagrobnih sveč. FOTO: Dreamstime