Spoznaj novega virtualnega prijatelja, ki ti BO pomagal do boljšega duševnega zdravja

Prav zato je nastal BO! mind , prva slovenska mobilna aplikacija, namenjena krepitvi duševnega zdravja, ki uporabnikom omogoča preprosto in dostopno pot do boljšega počutja.

Zakaj izbrati BO!?

BO! mind ponuja celovito rešitev za vse, ki želijo izboljšati svoje duševno zdravje. Ne glede na to, ali potrebujete strokovno pomoč, dostop do spletne psihoterapije, ali zgolj iščete načine za globlje razumevanje sebe, je aplikacija zasnovana tako, da ponuja personalizirano izkušnjo za vsakega uporabnika.

Duševno zdravje kjerkoli in kadarkoli

Mobilna aplikacija BO! mind omogoča, da za svoje duševno skrbite kjerkoli in kadarkoli. Ne glede na to, kje se nahajate ali koliko časa imate na voljo, lahko s preprostim dostopom do mobilne aplikacije izvajate strokovno podprte vaje, spremljate svoje počutje in se posvetujete s strokovnjaki. Spletna psihoterapija omogoča, da se povežete s pravim strokovnjakom zase, brez da bi zapustili udobje svojega doma.

Znanstveno podprta orodja za napredek

Aplikacija BO! mind temelji na znanstveno preverjenih metodah, ki jih razvijajo strokovnjaki s področja psihologije in psihoterapije. V ekipi aplikacije sodelujejo strokovnjaki z izkušnjami na področju skrbi za duševno zdravje, zato so vse vaje in tehnike skrbno oblikovane, da uporabnikom zagotovijo varen in učinkovit napredek pri krepitvi duševnega zdravja ter splošnega počutja.