Spoznaj podjetje Ključek d.o.o.!

Različne vrste ključev uporabljamo vsak dan, ne glede na to, ali so to avtomobilski ključi, ključi za dom ali pa ključi za ključavnico našega kolesa ali motorja. Zato vam bodo zagotovo prišle prav vse informacije o podjetju Ključek d.o.o..

Podjetje Ključek d.o.o. že več kot 30 let izdeluje različne vrste ključev in sistemov zaklepanja. Podjetje je bilo eno izmed prvih, ki se je začelo ukvarjati tudi z izdelavo avtomobilskih kodirnih ključev, avtomobilskih daljincev in diagnostiko vozil. Danes vam lahko izdelajo avtomobilske ključe prav za vsako vozilo in je eno vodilnih na tem področju. Podjetje sodeluje izključno s preverjenimi poslovnimi partnerji in uporablja izključno kakovostne in preizkušene materiale. Na vseh omenjenih področjih so pravi strokovnjaki, zato je delo opravljeno hitro in učinkovito. Ključek d.o.o. vam nudi različne storitve na enem mestu Čeprav je podjetje Ključek začelo svojo dejavnost z izdelavo vseh vrst ključev, pa ni ostalo le pri tem. Svoje storitve je sčasoma razširilo tudi na druga področja, zato ste lahko v njihovih štirih poslovalnicah v Ljubljani deležni številnih različnih storitev. icon-expand Ključek d.o.o. FOTO: Arhiv ponudnika Še posebej pa se pohvalijo z naslednjimi storitvami: - Izdelava ključev za vozilo in dom Če ste ugotovili, da imate le še en avtomobilski ključ ali ključ od vašega doma, se čim prej oglasite v eni izmed poslovalnic podjetja Ključek. Obisk pri njih vam lahko prihrani številne težave in stroške, ki nastanejo kot posledica izgube ključev. Podjetje Ključek ima na tem področju ogromno izkušenj, pri svojem delu pa uporablja najsodobnejše naprave in diagnostiko, s katero vam lahko brez težav izdelajo katerikoli ključ za vozilo ali vaš dom. Pri tem vam tudi ustrezno svetujejo, zato ste lahko prepričani v to, da bodo za vas našli najboljšo rešitev. - Popravilo avtomobilskih ključev Avtomobilske ključe uporabljamo praktično vsak dan. Zato je velika verjetnost, da se poškodujejo. Ker pa si življenja brez avtomobilov danes le težko predstavljamo, je pomembno, da se tudi v primeru okvare avtomobilskih ključev lahko na koga obrnemo. In to je zagotovo podjetje Ključek, ki vam nudi celotno popravilo avtomobilskih ključev , od zamenjave ohišja, do menjave mikro stikal ali samo menjave baterije. icon-expand Ključek d.o.o. FOTO: Arhiv ponudnika Za razliko od pooblaščenih servisov, ki nudijo le izdelavo novih ključev, so popravila v tem primeru bistveno cenejša, predvsem pa hitrejša. - Popravilo vse vrste obutve Imate tudi vi svoj najljubši par obutve, od katerega se zlepa ne morete posloviti? V podjetju Ključek vam v takšnih in podobnih situacijah obutev strokovno popravijo, zaradi česar jo lahko nosite še nadaljnjih nekaj let. Popravilo obutve obsega zelo širok izbor različnih popravil, kot je na primer šivanje, krpanje, lepljenje in raztegovanje obutve, menjava opetne podloge, izdelava novih petk, popravilo pohodnih čevljev,, šivanje zgornjega dela čevljev in menjava zadrg. - Brušenje vseh vrst nožev Le malokdo se zaveda tega, da je potrebno nože redno brusiti in ne samo takrat, ko opazimo, da ne režejo dobro. Redno brušenje nožev je enostavnejše, poleg tega pa se z njim odstrani bistveno manj materiala. Če želite, da jih boste uporabljali čim dlje časa, potem je potrebno zanje ustrezno skrbeti. Tega se zelo dobro zavedajo tudi v podjetju Ključek, kjer vam nudijo strojno brušenje vseh vrst nožev. Za brušenje uporabljajo najsodobnejše stroje in tehnologijo dveh spiralnih valjev z diamantnim brusom. Rezultat tega so ostri noži, s katerimi boste lahko še vrsto let brez težav rezali. Poleg zgoraj omenjenih storitev, pa se na podjetje Ključek lahko kadarkoli obrnete, ko potrebujete graviran napis za na vrata, obesek ali pasjo ovratnico. Prav tako pa vam izdelajo vse vrste štampiljk po meri in nudijo različne ključavnice za motorje in kolesa. Zakaj izbrati podjetje Ključek d.o.o.? Več kot očitno je, da vam podjetje Ključek d.o.o. nudi izjemno širok krog različnih storitev. Poleg tega, da se lahko nanje obrnete ob izgubi vseh vrst ključev ali, ko potrebujete nabrušene nože, pa se lahko pohvali s številnimi drugimi prednostmi: Hitro popravilo: Ker ima podjetje običajno vsa ohišja ključev in ostali material vedno na zalogi, je popravilo resnično ekspresno. Vsa manjša popravila kot je menjava ohišja avtomobilskih ključev, izdelava klasičnih ključev ali brušenje noža, vam opravijo že v roku ene ure. Strokovno popravilo: Podjetje Ključek ima na področju izdelav ključev že več kot 30 let izkušenj. To je najboljše zagotovilo, da ste lahko popolnoma brez skrbi glede kakovosti storitev. Zaposleni se na tem področju neprestano izobražujejo in spremljajo najnovejše tehnologije, zato za vsako težavo poiščejo najboljšo rešitev. Cenovna dostopnost: Če želite prihraniti, potem je podjetje Ključek zagotovo pravi naslov. Namesto kupovanja novega para čevljev, raje razmislite o popravilu starega, saj vam podjetje nudi popravilo po izjemno ugodnih cenah. Če pa iščete poceni popravilo avtomobilskih ključev, pa je tudi v tem primeru Ključek cenovno ugodnejša rešitev od pooblaščenih servisov. Zapomnite si podjetje Ključek d.o.o. – nikoli ne veste, kdaj ga boste potrebovali!