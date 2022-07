Spoznaj spletno lekarno Moja lekarna!

Ker pa se na Dolenjsko nismo želeli omejiti, smo javnosti predstavili učinkovit, enostaven in široko zastavljen način naročanja raznovrstnih farmacevtskih izdelkov kar iz domačega naslonjača. Gre za spletno lekarno Moja lekarna, prvo spletno lekarno v Sloveniji , ki omogoča nakup prehranskih dopolnil, zdravil in druge medicinske opreme.

Do ustanovitve družinske lekarne , ki se nahaja v Žužemberku, je pred skoraj petnajstimi leti pripeljala želja po zadovoljitvi zdravstvenih potreb ljudi na Dolenjskem in nudenju strokovne podpore ter farmacevtskih nasvetov .

Prepričani smo, da do ugodnih zdravstvenih rezultatov prihajamo prav na osnovi pristne skrbi za vas in odnosa, ki kaže na to, da nam stranke ne predstavljate le golih števil, temveč ljudi s preteklostjo, osebnostjo ter zdravstvenimi tegobami.

Poleg zagotavljanja širokega nabora prehranskih dopolnil, farmacevtskih zdravil in medicinske opreme, s katero omogočamo zdravstveno varstvo, se od konkurence razlikujemo po visoko usposobljenih strokovnjakih . Vsi mi smo vam kadarkoli na razpolago za različne posvete in deljenje nasvetov . Na ta način namreč ne nudimo le celovite farmacevtske oskrbe, temveč vas sočasno osveščamo ter izobražujemo o sestavi zdravil, njihovi uporabi in tudi načinih shranjevanja teh .

Iz pravkar naštetega je jasno razvidna težnja po celoviti farmacevtski oskrbi vseh prebivalcev Slovenije, osnova česar so profesionalnost , natančnost in kakovost , pa tudi finančna dostopnost izdelkov . V povezavi s tem stremimo k nadvse smotrnemu izdajanju receptov, saj želimo zagotoviti učinkovito, človeku prijazno storitev , ki okrepi, ohrani in/ali povrne vaše zdravje.

Spletna lekarna Moja lekarna tako predstavlja stičišče starih, preverjenih lekarniških in farmacevtskih vrednot ter sodobne dnevne nege, katere temelj je v svetu že dodobra uveljavljena visoka tehnologija. Ob tem pa redno vlagamo v strokovna usposabljanja svojih sodelavcev, saj vam želimo ponuditi kar najboljšo farmacevtsko obravnavo.

Pester nabor izdelkov spletne lekarne Moja lekarna

Ponudba spletne lekarne Moja lekarna zajema prav vse farmacevtske izdelke, ki jih potrebujete za optimalno počutje. Da pa bi se lažje orientirali, smo te razvrstili v več podkategorij, med drugim:

- izdelke za samopomoč V to kategorijo sodijo izdelki, ki blažijo in odpravljajo težave s prebavnim ter z urinarnim traktom, izdelki, ki lajšajo tegobe prehlada in gripe, prehranska dopolnila ter številni drugi.

- kozmetične in higienske izdelke Nega telesa, obraza in lasišča je pomembna, nismo pa pozabili niti na najmlajše ter vse tiste, ki prisegate na naravno ali homeopatsko estetsko kozmetiko.

- izdelki, namenjeni negi otroka in mame Čas nosečnosti in prvi meseci materinstva so nepozabni, a tako otrok kot mamica v tem obdobju potrebujeta posebno skrb. V spletni lekarni Moja lekarna ponujamo izdelke, kot so pleničke, vitamini, minerali in kozmetika.

- izdelki za hujšanje in doseganje/ohranjanje vitalnosti Izguba teže pogosto velja za veliko odločitev, enako pomembna pa je tudi skrb za ohranjanje linije, pri čemer so vam v pomoč različni čaji, vitamini in drugi pripomočki.

Pester nabor strokovnih svetovalcev in sodelavcev

Naj ne bo odveč, če navedemo tudi nekaj naših sodelavcem in strokovnih oseb, ki vsakodnevno pripomorejo k dobri uporabniški izkušnji, še bolj pomembno pa je, da vam ob vašem vprašanju pošljejo odličen, kompetenten in profesionalen odgovor oziroma nasvet:

- Lukanc Maja, magistra farmacije

- Lukanc Tanja, magistra farmacije

- Petronio Isabel, magistra farmacije

- Marjana Kopač Farkaš, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

- Monika Kozjek, medicinska sestra

- Romana Fantur Mijić, diplomirana dietetičarka

Vse strokovnjake si lahko ogledate tudi na spletni strani - Strokovno osebje Moje lekarne .