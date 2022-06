Spoznaj Tržičanko v Kranju in morda bo Tacx Flux S tvoj

Druženja kolesarjev so organizirana vsako drugo soboto in potekajo na grajskem dvorišču Khislstein v mestnem jedru Kranja v so-organizaciji z Visit Kranj in skupnostjo rekreativnih kolesarjev Gremo na kolo.

Ker čas beži in se dan D – nedelja, 4. 9. 2022 neustavljivo približuje, ni več časa za spanje. Treba je izkoristiti lepe sončne dni in stopiti na plin. Čaka nas prva prava gorenjska trasa v okviru Kranjske kolesarske rože, edinstvenim kolesarskim turističnim produktom, ki nas popelje po lepotah Kranja in njegove zelene in razgibane okolice. Ceste tokratne etape se mestoma križajo in določen segment tudi potekajo po trasi daljše, 145 km dolge septembrske preizkušnje L'Etape Slovenia za cestne kolesarje in kolesarje na makadamkarjih (gravel kolesa).

In kam gremo? Gremo v Tržič! Za vse ki, niste vedeli, je tudi nastanek Tržiča povezan z zmajem. Seveda ni nujno, da ravno v soboto, 25. 6. prevozite Tržičanko v celoti, lahko prevozite le del nje ali pa izberete svojo.

Bistveno sobotno dejanje pa je, da pridete na grajsko dvorišče Khislstein v Kranj in se družite s kolesarji, člani ekipe L'Etape Slovenia in spoznate svoje rojake, kolesarske navdušence.

Ekipa L'Etape Slovenia vas bo čakala in bo zagotovila, da dobite brezplačno kavo, radler in masažo. Vljudno vabljeni torej vsi kolesarji, mladi, stri od blizu in daleč, v skupinah in posamezniki, na sobotno druženje. Morda spoznate novega kolega, kolegico za skupno trening vožnjo. Z veseljem bomo prisluhnili vašim prigodam s trase in pričakovanjem o septembrskem dogodku.

Morda manjše priporočilo: pridite med 9.30 in 10. uro in se z drugimi udeleženci dogovorite, da skupaj odvozite turo. Mi pa vas bomo seveda počakali do 14 ure na grajskem dvorišču. Nagradna igra se bo predvidoma začela okoli 13 ure.

Za vse, ki ne marate vročine, urno na pot v zgodnjih jutranjih urah in nato k nam na kavo, sprostitev in pogovor. Kot se za tak dogodek spodobi, imate tudi možnost fotografiranja ob prihodu na grajsko dvorišče. Bodite kot prave kolesarske zvezde. Profi.

Vsi, ki boste preizkusili Tacxov trenažer in na njem prevozili vsaj 500 m, si boste prikolesarili priložnost sodelovanja v Hervisovi nagradni igri, v kateri je glavna nagrade Tacx Flux S.

TRŽIČANKA: Dobrodošli na druženju v soboto, 25. junij 2022

- Osnovni podatki: dolžina: 68 km, višinski metri: 900 m.

- Start-cilj: Kranj–Kranj.

- Datoteka trase: TRŽIČANKA - KLIKNI ZA PRENOS

- Prijavnica: Sobotno druženje - TRŽIČANKA

Vsi podatki o Tržičanki na spletni strani L'Etape Slovenia: https://slovenia.letapebytourdefrance.com/blog/news/85



Opis etape: Tržičanka, Kranjska kolesarska roža

Tržiško je razkošje poti, kjer ostajajo brez sape pohodniki, alpinisti, gorski kolesarji, ljubitelji adrenalina, zmajarji, padalci, turni smučarji, ribiči, lovci, pa tudi zgodovinarji, geologi, pesniki in ljubitelji vsega lepega. Z Glavnega trga v Kranju se čez Maistrov trg peljemo mimo Prešernovega gaja in se spustimo v kanjon reke Kokre, ki se vije skozi stari Kranj. Mimo parka Brdo nadaljujemo pod obronki Storžiča do Tržiča. Mesto je znano po mnogih obrteh, ki so že od rimskih časov dajale kruh številnim Tržičanom. Ko ste v Tržiču, priporočamo, da se zapeljete skozi staro mestno jedro in spoznate lepo mesta. Staro mestno jedro je dobilo svojo podobo po obnovi leta 1811. Ta obnova je bila potrebna zaradi velikega požara, ki je razdejal velik del Tržiča. Od leta 1985 pa je staro mestno jedro tudi spomeniško zaščiteno. Ali lahko odkrijete še edino ohranjeno firbc okno skozi katera so gospe opazovale dogajanje v mestu. Kot drugo znamenitost pa odkrijte skulpturo Zmaja iz petelinjega jajca in legendo o nastanku Tržiča.

Nadaljujemo na balkonu Gorenjske, ki je svoje ime dobil zaradi enkratnih razgledov. Na prb. 35 km trase lahko za kratek čas skrenemo z poti in obiščemo grad Kamen. Kmalu smo v Begunjah, ki slovijo po svetovno znanem ansamblu bratov Avsenik. Morda je gostilna Avsenik v kateri je tudi muzej pravi naslov za krajši počitek pred nadaljevanjem poti. Od tu se obrnemo proti vzhodu in do Brezij kjer stoji impozantna bazilika Marije Pomagaj, ki je že stoletje in pol slovensko glavno romarsko središče. Cerkev je za baziliko leta 1988 razglasil papež Janez Pavel II. Zraven bazilike pa ima svoje domovanje tudi frančiškanski samostan. Sledi še slikovita pot čez Ljubno in Praproše nazaj proti Tržiču. Do Kranja ni več daleč in kljub razgibanemu profilu trase ta pot predstavlja enega lepših kolesarskih doživetij. Konec vožnje je v starem mestnemu jedru Kranja.

Še niste prijavljeni na legendarno izkušnjo Dirke po Franciji?

Ne odlašajte s prijavo na L'Etape Slovenia by Tour de France. Izkoristi promo kodo matejmohoric in namesto 129,99 EUR plačaj le 99,99 EUR! V prijavnino je vključen tudi zgornji del kolesarskega dresa v unikatni podobi L'Etape Slovenia, proizvajalca Ale. Akcija velja le do vključno 19. junija 2022. Se vidimo na startu v Kranju, 4. septembra 2022! PRIJAVI SE DANES!

Naročnik oglasa je Sport Media Fokus.