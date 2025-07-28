Spoznajte BÄSINGEN pripomočke, ki vam bodo olajšali življenje doma

BÄSINGEN serija izdelkov vključuje dve različni stopnički z ročajem, sedež za tuširanje, držalo za toaletni papir, držalo za brisače in polico za prho. Kolekcija je zasnovana za vse generacije tako mlajše kot starejše, pa tudi tiste vmes, ki se soočajo z izzivi v domačem okolju. Ti izzivi lahko vključujejo tako situacijske kot začasne spremembe. Cilj BÄSINGEN kolekcije je nuditi pomoč in omogočiti večjo samostojnost v vsakdanjem življenju doma.
"Veliko ljudi se srečuje z nenadnimi in pogostimi situacijskimi spremembami, zaradi katerih lahko postanejo tudi preprosta opravila, kot je tuširanje, velik izziv. Kljub temu pogosto opažamo, da domače okolje na te spremembe ni prilagojeno. Izhodišče za razvoj BÄSINGEN kolekcije je bila jasna potreba po določenih funkcionalnostih izdelkov. Skozi oblikovanje smo nato zagotovili, da so izdelki dostopni in uporabni za čim širši krog ljudi, saj je BÄSINGEN serija zasnovana z namenom, da olajša vsakdanje življenje vsakomur," pravi Wâtte Zijlstra, razvijalec produktnega oblikovanja pri IKEA of Sweden AB.
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
- FOTO: Arhiv ponudnika
Izdelki iz BÄSINGEN serije so večnamenski. So stabilni, z nedrsečimi nogami in odtočnimi odprtinami, zaradi česar so odlična rešitev za uporabo v kopalnicah. Mehki robovi in dovolj debeli ročaji omogočajo udoben oprijem ter nudijo oporo pri premikanju. Izbira antracitne barve ni le estetska odločitev, temveč tudi funkcionalna, saj izdelki zaradi nje izstopajo in so dobro vidni v prostoru.
"BÄSINGEN serija je zasnovana tako, da uporabnikom pomaga ustvariti prijetno izkušnjo doma. Izdelki združujejo odlično funkcionalnost z brezčasnim dizajnom, saj sledijo minimalistični estetiki, ki je zasidrana v naši skandinavski oblikovalski tradiciji. BÄSINGEN izdelki se brez težav vključijo v katerikoli slog doma in niso nekaj, kar bi bilo treba pospravljati ali skrivati," pravi Sarah Fager, višja oblikovalka pri IKEA of Sweden AB.
Dodaja še: "Projekt sem začela z željo, da bi bolje razumela potrebe in želje ljudi z gibalnimi omejitvami. To je bil eden mojih najzahtevnejših oblikovalskih projektov, saj sem se srečevala z izzivi, ki so mi bili povsem novi. A prav ta izziv je projekt naredil tudi enega najbolj navdihujočih. Upam, da bodo ljudje BÄSINGEN izdelke z veseljem uporabljali skozi različna življenjska obdobja morda v določenih fazah nekoliko manj, vendar bodo vedno na dosegu roke, pripravljeni, da jim ponudijo potrebno podporo."
Izdelki iz BÄSINGEN kolekcije so na voljo v trgovini IKEA Ljubljana in na spletu.
Naročnik oglasne vsebine je IKEA.