Kako se znebiti pigmentnih madežev na koži?

- INSTANT OXYGEN POWER SHOT Afrodita Professional - Anti-age koncentrat s čistim kisikom za mladostno kožo polno življenja in 5 let mlajši videz kože že po 1 mesecu uporabe.

- C10 VITAMIN SUPER SHOT - Pigmentacijski korektor z 10 % vitamina C nove generacije (Ascorbyl Tetraisopalmitate) z Japonske, s 25-krat močnejšim delovanjem v primerjavi s čistim vitaminom C (l-askorbinska kislina).

C10 Vitamin SUPER SHOT Afrodita Professional - Pigmentacijski korektor z 10 % vitamina C odstranjuje pigmentne madeže (do 100 % odstranitev) in preprečuje njihov nastanek (starostni “madeži in pege”) na način, da zavira delovanje encima, ki proizvaja melanin (temen pigment). Posvetli polt ter izenačuje ten.

Zakaj je Afroditin Vitamin C nove generacije z Japonske (Ascorbyl Tetraisopalmitate) tako poseben?

- 25-krat VEČJA MOČ

Zagotavlja boljše rezultate nege v primerjavi s čistim vitaminom C (l-askorbinska kislina) že v 25-krat nižji koncentraciji.

- Do 100 % ODSTRANI PIGMETNE MADEŽE

Po 16 tednih vsakodnevne uporabe do 100 % odstrani pigmentne madeže (starostne pege).

- NEINVAZIVEN

Tudi ob redni, vsakodnevni uporabi kože ne poškoduje, ne povzroča luščenja in draženja oziroma pekočega občutka na koži.

- DOKAZANA PENETRACIJA V DERMIS

Zaradi posebne formulacije celotna koncentracija vitamina C dokazano PENETRIRA v dermalni del kože (tam, kjer pigmentni madeži nastajajo in se vpleta v proces melanogeneze – obarvanje kožnih celic).

- 24-urna ZAŠČITA

Nudi 24-urno zaščito kožnih celic pred posledicami škodljivih vplivov UV-žarkov in zaščiti dermis pred DNA poškodbo kožnih celic (nanos 2x dnevno, zjutraj in zvečer).

- IZJEMNA STABILNOST

Gre za visoko stabilno obliko vitamina C, ki ne oksidira (spremeni barve in izgubi moči delovanja) in velja tudi za najbolje raziskano obliko novodobnih vitaminov C (olje-topnih derivatov) na tržišču.

- NEGOVALNA EMULZIJA

C10 Vitamin SUPER SHOT v obliki negovalne emulzije ustreza vsem vrstam kože in nudi koži poleg izjemnega delovanja tudi izvrstno nego.