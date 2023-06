Spoznajte dobre projekte, ki spreminjajo prihodnost

Z zanesljivo poslovno rastjo si je vodilni uvoznik avtomobilov v Sloveniji skozi leta nedvomno utrdil svoje mesto in ugled med ljubitelji vrhunske mobilnosti. Mobilnost pa ni edina oblika premikanja, tu je vedno tudi njihova zaveza k sodelovanju s partnerji, s katerimi si kot vodilni uvoznik avtomobilov v Sloveniji delijo vrednote in na podlagi skupaj zastavljenih ciljev spreminjajo stvari na bolje.

JELKO GROS

Nordijski center Planica; Projekt trajnostne mobilnosti

Jelko Gros je komentatorski glas smučarskih skokov in idejni oče ter vodja Nordijskega Centra Planica. Biser slovenske športne zgodovine trajnostne prakse upošteva tudi pri ogrevanju prostorov in izrabljanju vode, posebna pozornost pa je prav tako namenjena prevozom po dolini. Ker se spodbuja aktivno preživljanje prostega časa v naravi, se je od parkirišča do skakalnic treba sprehoditi, ob tem pa se je mogoče naužiti svežega zraka.

Na parkirnih mestih so na voljo tudi polnilnice za e-avtomobile, kar je še en pomemben korak v zeleno prihodnost. Polnilnice so bile postavljene v sodelovanju s Porsche Slovenija, medtem ko je blagovna znamka Audi že sedmo leto zapored elitni partner Nordijskega centra.

NINA BALENT

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje; Varen prevoz za otroke in mladino

Nina Balent z ZPM Ljubljana Moste-Polje soustvarja že trinajsto leto. Ena izmed najbolj prepoznanih neprofitnih in humanitarnih organizacij pri nas s svojo dejavnostjo vliva upanje in poziva k srčnosti. Zgodbe, s katerimi se v zvezi srečujejo vsak dan, so zelo težke in nikogar ne morejo pustiti ravnodušnega. Ravno zato ne gre zanemariti velikega števila sporočil o podpori in pripravljenosti pomagati, ki delujoče v organizaciji navdajo s pozitivnostjo in upanjem. Pomoč je vedno dobrodošla, pa naj gre za prostovoljstvo ali donacijska sredstva.

Med slednjimi se je znašlo tudi gospodarsko vozilo Volkswagen, ki ga je podjetje Porsche Slovenija podarilo zvezi. Kombi je hitro postal nepogrešljivi član njene družine, saj praktično vsak dan prevaža donacije po bližnji in daljni okolici, hkrati pa je na voljo za prevoze otrok in družin, ki so del programov te organizacije.

ROBERT ŠTABA

Zavod Varna pot; Park varne mobilnosti

Robert Štaba je mednarodno priznani strokovnjak za mobilnost in varnost v prometu ter pobudnik, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. S podporniki, med katerimi je tudi Porsche Slovenija, ustvaril interaktivni izobraževalni projekt z imenom Park varne mobilnosti. Tu se bodo otroci in mladostniki lahko izobraževali in preizkusili na poligonih praktične vožnje s kolesi, skiroji, poganjalčki, rolkami, električnimi dvokolesi in drugimi vozili. V parku bodo svoje mesto dobili tudi tisti, ki so jih zaznamovale posledice prometnih nesreč, saj bo poskrbljeno za podporo, pomoč in posebej zanje pripravljene programe.