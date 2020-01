Družini Hočevar uspelo zapustiti Venezuelo: 'Življenje tam je postalo neznosno'

V domovino so se vrnili prvi Slovenci, ki jim je uspelo zapustiti Venezuelo. Člani štiričlanske družine Hočevar pravijo, da je življenje v tej južnoameriški državi, kjer vlada vsesplošno pomanjkanje, celo lakota in nezadovoljstvo, postalo neznosno. S strtim srcem so zato zapustili vse, kar imajo, in vse, ki jih poznajo. V Sloveniji, deželi svojih prednikov, želijo zdaj začeti novo življenje.