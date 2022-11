Spoznajte družino iz Ajdovščine, ki zbira Tomosove motocikle

Zagotovo se vsi spominjate časov Tomosovih dvokolesnikov. Najbolj znani mopedi: trojke, štirke in avtomatiki pod ljubkovalnimi imeni "frčo" in "čebelica", tako so jim rekli zaradi njihovega zvoka, so bile sanje vsakega najstnika v nekdanji Jugoslaviji. Tomosovih motorjev z vsemi izpeljavami je tako več kot 100 modelov, slovensko podjetje Tomos je organiziralo tudi motociklistične dirke, prva taka je bila v Portorožu leta 1959. Fantje so navadno kupovali rabljene motorje in jih predelali tako, da so šli hitreje in tudi, da so dodali še en sedež, seveda za dekleta. Zaradi ohranjanja spominov in tradicije ohranjajo in obnavljajo motorje tudi na srednji tehnični šoli v Kopru. Ljubezen do Tomosov gre iz roda v rod tudi v družini Černigoj, ki že dobrih 12 let zbira in popravlja legendarne motocikle.