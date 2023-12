Spoznajte eno izmed prvih slovenskih virtualnih vplivnic, "nerealno" Saro

OGLAS

Kot ena prvih virtualnih protagonistk na slovenski "influencerski" sceni ponuja vpogled v slovenske različice tovrstne produkcije na družbenih omrežjih, ki jo mnogi označujejo za pomembno alternativo nekontroliranim vsebinam na popularnih družbenih platformah. Pogled v zakulisje Sarinih profilov ponudi tudi odgovore na vprašanja, kot so: kdo stoji za njenim profilom, ali je to ChatGPT ali človek in kaj je cilj njenega ustvarjanja na družbenih omrežjih.

Sara je ena prvih tovrstnih virtualnih vplivnic pri nas. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Sara, virtualna vplivnica, je naravoljubna, trajnostno usmerjena in sočutna "punca", ki nosi mnoge pozitivne lastnosti, s tem pa navdušuje tako mlade kot njihove starše. Sledite ji lahko na profilu @nerealna.sara na družbenih omrežjih Instagram in TikTok . Ko pogledamo v njeno ozadje, ugotovimo, da za njenimi profili in ustvarjanjem vsebin stoji strokovna ekipa ustvarjalcev z različnimi strokovnimi znanji, ne pa ChatGPT. Glede na to, da mladi veliko časa preživljajo na spletu, jim Sara želi na privlačen in zabaven način predstaviti poučne vsebine. Njen cilj je pomagati sledilcem pri zanesljivem reševanju življenjskih in družbenih vprašanj ter razširiti sprejetost in veselje v skupnosti. Sara priznava svoje človeške napake, jih dojema kot priložnost za učenje in tako, kljub temu, da je virtualen lik, vzpostavlja avtentičnost. Za lansiranjem virtualne vplivnice Sare stoji podjetje Spar Slovenija , ki se trudi na različnih nivojih izboljšati uporabniško izkušnjo svojih kupcev, tako na produktnem kot storitvenem nivoju. Pri Sparu menijo, da ima pomemben vpliv za boljšo izkušnjo vsakdanjika tudi pametna raba sodobne tehnologije. V zadnjih mesecih so tako lansirali kar nekaj rešitev, ki smotrno uporabljajo umetno inteligenco, z virtualno vplivnico Saro pa si pri Sparu želijo izboljšati izkušnjo konzumiranja vsebin na družbenih omrežjih. Pri Sparu pravijo, da s Saro slovenska TikTok in Instagram scena dobiva vplivnico, ki temelji na pozitivni resničnosti, čeprav je v njegovem ospredju virtualen lik.

Sarin izgled je generiran s pomočjo umetne inteligence in ne predstavlja nobenih “nadrealističnih” idealov. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Objave, ki jih vidijo njeni sledilci, so skrbno pripravljene in nadzorovane ter predvidene po natančnem in preverjenem scenariju, če se izrazimo po filmsko. Sara tako zagotavlja varno spletno okolje, ki njenim sledilcem omogoča, da lahko brez skrbi uživajo v vsebini, ki spodbuja pozitivno razmišljanje in navdihuje k izboljšanju vsakdanjega življenja. Ne deli idealov, kako naj bi izgledali, razmišljali in ne spodbuja k škodljivim vedenjem. To je dobra novica predvsem za starše, saj bodo njihovi otroci prvič lahko spremljali vsebine "vplivneža", ki so pripravljene v kontroliranem okolju.

