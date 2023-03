Spoznajte mini visoke grede – hit letošnjega leta!

Samooskrba z zelenjavo postaja vedno bolj pomembna in če se spopadate s pomanjkanjem prostora, potem so mini visoke grede idealna rešitev za vas.

Med vrtičkarji so visoke grede že nekaj časa izjemno priljubljene. Če sledite vsem navodilom priprave, potem omogočajo obilen pridelek zelenjave. Vendar pa visoke grede zahtevajo tudi nekoliko več prostora za postavitev, ki pa ga marsikdo nima – v takšnih situacijah je mini viska greda odlična alternativa. Kaj je mini visoka greda in kam jo lahko postavite? Kot že ime pove, je mini visoka greda pomanjšana verzija klasične visoke grede, ki jo verjetno že vsi dobro poznate. Njena priprava je zato bistveno bolj enostavna, saj lahko zanjo uporabite večji lonec, korito, plastični sod in podobno. Bistvo mini visoke grede je ravno v njeni velikosti. Ta vam omogoča, da jo lahko postavite na teraso ali celo manjši balkon, kar pomeni, da je odlična rešitev za vsakogar, ki biva v stanovanju sredi mesta.

Z mini visokimi gredami si torej lahko prav vsak pridela domačo zelenjavo. Poskrbite le, da jo postavite na lego, ki bo ustrezala rastlinam, ki jih imate namen vanjo posaditi. Priprava mini visoke grede Tudi priprava mini visoke grede je zelo podobna pripravi klasične visoke grede, vendar s to razliko, da zanjo ne potrebujete materiala kot so veje ali listje, ampak jo lahko napolnite s COMPO polnili, ki so vam na voljo v spletni ponudbi Metrob . S specializiranimi in kakovostnimi polnili je tudi večja verjetnost, da bo vaša mini visoka greda obrodila več pridelka. Za napolnitev mini visoke grede uporabite: - 1. plast – lesni sekanci: Čisto na dnu mini visoke grede naj bodo lesni sekanci . Razporedite jih po celotni površini in jih močno stisnite v spodnjo tretjino mini visoke grede. Tako boste preprečili posedanje in poskrbeli za stabilno zračno podlago. - 2. plast – vrtni kompost : Srednja plast je vrtni kompost, ki prav tako zavzema eno tretjino volumna mini visoke grede. Vrtni kompost ima koristne mikroorganizme in organska hranila, ki pripomorejo k boljši rasti zelenjave. Priporočamo vam, da kompost rahlo pomešate z zgornjo plastjo. - 3. plast – zemlja za visoke grede: Zgornja plast visoke grede je specializirana zemlja za visoke grede , katere naravna sestava je optimalna za toplo okolje v tovrstnih gredah. Na ta način rastlinam omogoča zdravo rast in razvoj.

Vrhnja plast visoke grede je tista plast, ki jo boste morali vsako leto pred začetkom sajenja vedno znova dodati, saj se mini visoka greda vsako leto malce posede. Za to lahko uporabite že prej omenjeno zemljo za visoke grede, zelo dobra alternativa pa je tudi bio zemlja za vrt . Kaj lahko posadite v mini visoko gredo? Ko imate mini visoko gredo pripravljeno, je čas za sejanje in sajenje zelenjave ter zelišč. Vanjo lahko posadite karkoli želite, saj v njih dobro uspevajo vse vrste zelenjave, zelišč, cvetlic, .... Pri tem pa upoštevajte njihovo višino in način rasti. Priporočamo, da so na skrajnem robu mini visoke grede plazeče rastline, ki bodo prosto rasle navzdol ob gredi. Sledijo naj jim nekoliko višje rastline, na sredini pa naj bodo visoke rastline, ki običajno potrebujejo dodatno oporo. Prednosti mini visoke grede Samooskrba je trenutno v trendu, zato je vedno več ljudi, ki si želijo pridelati lastno zelenjavo, ne glede na to, kje živijo. V tej smeri vedno bolj razmišljajo tudi vsi tisti, ki živijo v stanovanjskih blokih in so si do sedaj težko predstavljali gojenje zelenjave na balkonu. Prav to jim sedaj omogočajo mini visoke grede. Podobno kot klasične visoke grede, postajajo tudi mini visoke grede pravi hit med ljubitelji vrtnarjenja kot tudi med tistimi, ki še nikoli v življenju niso pridelali lastne zelenjave.

