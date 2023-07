Spoznajte našo košarkarsko reprezentanco in osvojite vstopnice za tekmo SLO:GRČ

Veliki Telemachov spektakel se nezadržno bliža! Razprodana tekma SLOVENIJA : GRČIJA bo poskrbela za pravo košarkarsko poslastico, z malo sreče pa se jo boste udeležili tudi vi.

In ne samo to! Ujemite zadnjo priložnost, sodelujte v veliki nagradni igri in se potegujte za vrhunske nagrade, ki se jih ne bi branil noben košarkarski navdušenec.

VIP MEET & GREET s slovensko košarkarsko reprezentanco Samo še do 24. 7. 2023 sodelujte v nagradni igri, v kateri lahko osvojite med drugim tudi VIP meet & greet s slovensko košarkarsko reprezentanco in njene člane osebno spoznate. Za nameček boste spremljali tudi trening pred tekmo in navijali na tekmi! Poleg glavne nagrade lahko osvojite tudi vstopnice za tekmo SLOVENIJA : GRČIJA, podpisane drese, košarkarske žoge in VIP ogled spektakla v Športni hiši. Prav vsi sodelujoči pa prejmete še darilo! Ne zamudite in sodelujte v nagradni igri s klikom TUKAJ.

Ponosni sponzor slovenske košarkarske zveze Telemach je že leta 2004 postal generalni sponzor Košarkarske zveze Slovenije, do 2016 pa je bil tudi nosilec imena državnega prvenstva – takrat Lige Telemach. V vsem tem času so se z reprezentanco veselili številnih uspehov tako na prijateljskih tekmah kot na največjih mednarodnih tekmovanjih. Zdaj tudi vam ponujajo priložnost spoznati naše košarkarske gladiatorje, zato ne zamudite te fantastične priložnosti, odgovorite na enostavno vprašanje in uživajte v izjemnem doživetju!

