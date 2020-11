Spoznajte nova risja mladiča: Ljubezen med Tejo in Gorujem se nadaljuje

Foto past je ujela spodbudne prizore risinje Teje z novima mladičema, ki kažejo, da smo na dobri poti k rešitvi risov v Dinaridih pred izumrtjem. Zdaj verjetno že vsi poznamo Goruja, ki so ga v naše gozdove izpustili z namenom, da reši populacijo. In Goru je pri prenosu svojih genov v Dinarsko populacijo zelo uspešen.

S pomočjo foto pasti so fotografirali risinjo Tejo, ki sta jo spremljala dva mladiča. Kot so zapisali vLife Lynx, projektu, katerega cilj je reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem, lahko s pomočjo podatkov, ki jih dobijo iz telemetričnih ovratnic, sklepajo, da je tudi letošnje leglo Gorujevo. Zabeležili so namreč, da sta se Goru in Teja večkrat srečala v času paritvene sezone.

'Prvorojenka Mala' se je zaradi nove Tejine kotitve osamosvojila Kot pojasnjujejo, imata oba risa svoja teritorija na območju Male gore nad Ribnico. Na tem območju imajo postavljenih več foto pasti, ki so v aprilu posnele brejo risinjo Tejo: "V tem času je imela risinja poleg sebe še mladiča iz prejšnje sezone, risinjo Malo. Vendar pa se je Mala nato kmalu osamosvojila in vzpostavila teritorij severno od Tejinega. Povod za to je bila verjetno kotitev Tejinih novih mladičev."

icon-expand Risja mladiča- posnetek zaslona FOTO: Life Lynx Youtube