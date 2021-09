Spoznajte rešitev za redke trepalnice in obrvi

Ste prišli do faze, ko so se vaše trepalnice izgubile volumen in dolžino, obrvi pa so se zaradi nepremišljenega puljenja in starosti zredčile ter izgubile svojo obliko?

icon-expand Lux-Factor Eyelash FOTO: Arhiv ponudnika

Ni še prepozno, obstaja naravna rešitev zanje. Tako je, ni potrebno, da posegate po podaljševanju trepalnic ali uporabljate umetne trepalnice, saj obe metodi zelo poškodujeta vaše naravne trepalnice. Če imate občutljive oči, lahko pride do srbečice in do pekočega občutka, trepalnice pa se lahko pričnejo lomiti in prekomerno izpadati. Raje se zatecite k naravnim alternativam, ki bodo nežno stimulirale rast vaših trepalnic in obrvi, lomljenje in izpadanje pa bosta le še preteklost.

Pravilna nega Če želite, da bodo vaše trepalnice in obrvi lepe in negovane, morate najprej poskrbeti za pravilno nego. Ta se začne z izbiro kakovostnega odstranjevalca ličil, saj lahko odstranjevalci ličil oziroma maskar poškodujejo vaše trepalnice in obrvi. Bodite nežni in potrpežljivi, saj jih lahko vsakodnevno odstranjevanje ličil poškoduje. Priporočamo, da vsak večer, ko si očistite in umijete obraz, na trepalnice in obrvi nanesete serum za rast trepalnic Lux-Factor Eyelash, ki jih bo zaščitil in spodbudil njihovo rast.

Čarobne sestavine Na trepalnice in obrvi blagodejno vplivajo številne sestavine, ki jih najdete v domači kuhinji. Med njimi lahko izpostavimo zeleni čaj in olivno olje. Pri prvi metodi pomočite kos vate v zeleni čaj in si z njim namažite trepalnice. Čaj bo stimuliral rast trepalnic na naraven način, saj bo pomagal očistiti folikle. Olivno olje zaščiti, regenerira in podaljšuje trepalnice. Prav tako pa lahko z dodatkom limonine lupine povečate učinke olivnega olja. Limona je naravni antiseptik in deluje antibakterijsko.

Serum za podaljševanje trepalnic in obrvi Zelo efektivna in trepalnicam prijazna metoda je serum za rast trepalnic Lux-Factor iz naravnih sestavin, ki ga lahko uporabljate tudi na obrveh. Gre za formulo, ki vsebuje vitamine, izvlečke rastlin in druge naravne sestavine. Serum pospešuje rast trepalnic, obenem pa omogoči, da trepalnice zrastejo daljše, temnejše in močnejše. Preverjeno boste do opazno daljših, gostejših in privihanih trepalnic najhitreje prišli z uporabo 100 % naravnega seruma za rast trepalnic Lux-Factor. Serum bo namreč v samo 2 do 4 tednih opazno podaljšal in zgostil vaše naravne trepalnice, hkrati pa preprečil njihovo lomljenje in izpadanje ter jih zaščitil pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Serum je zelo enostaven za uporabo, nanesete pa ga lahko tudi na obrvi, saj prav tako pospešuje njihovo rast. Z uporabo seruma za rast trepalnic Lux-Factor se tako lahko izognete uporabi umetnih trepalnic, podaljševanju trepalnic in celo japonskemu vrisovanju obrvi v salonih.

