Spoznajte svojega telefonskega soseda

V angleščini so uporabili izraz 'number neighbours', pri nas pa jim pravimo telefonski sosedje . Vsak ima vsaj dva, če imate več telefonskih številk, pa se lahko pohvalite že s pravo sosesko. Telefonski sosed je namreč oseba, ki si lasti telefonsko številko, katere zadnja cifra je za 1 manjša ali večja od naše. Če se torej vaša telefonska številka konča na 3 (recimo, da je vaša telefonska 040 333 333), imata vaša telefonska soseda povsem enako telefonsko številko kot vi, le da se njuni končata z 2 (040 333 332) in 4 (040 333 334).

Na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku, je mogoče najti kopico posnetkov, v katerih so ljudje poklicali svoje telefonske sosede in zabeležili njihovo reakcijo. Po pričakovanjih so odzivi različni, od smeha in veselja do nejevolje in začudenja. Je pa tokratna nagradna akcija vsekakor zanimiv podvig v času, ko vse bolj pozabljamo navezovati stike, spoznavati nove ljudi in širiti svoj socialni krog. Kdo ve, morda pa je vaš telefonski sosed nekdo, ki vam bo po prvem stiku postal ena najpomembnejših oseb v življenju.