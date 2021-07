Spoznajte trik, ki trajno zgladi kožo

Procesu staranja se ne moremo izogniti, lahko pa ga upočasnimo in se nanj dobro pripravimo. S primerno nego kože lahko svoj videz pomladite kar za 10 let. Veliko žensk se odloča za uporabo botoksa, ki je lahko zelo boleča, draga in neprijetna. V poplavi kozmetičnih izdelkov lahko najdete cenejše in preprostejše rešitve, ki vašo kožno napnejo , zgladijo in nudijo botoks učinek. Spoznajte trik, ki bo postal obvezen del nege vaše kože.

IMATE SVOJO JUTRANJO RUTINO?

Pri doseganju rezultatov z nego kože doma, je potrebno imeti potrpežljivost in redno rutino. Na jutranjo rutino se je potrebno navaditi, prav tako kot smo navajeni na umivanje zob ali pitje jutranje kave. Obraz je potrebno dobro očistiti, umiti z mlačno vodo, kožo osušiti in nato nanesti kremo, ki vaši koži odgovarja in ji nudi vse, kar potrebuje. Izberite kremo, ki vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Dnevno, nočno in vlažilno kremo, kremo proti gubicam in še odlično podlago za make-up. Z uporabo kreme Lux-Factor 4D Hyaluron prihranite čas in denar, vaša koža pa dobi zaščito, navlaženost in nego v le nekaj minutah. Za osupljive rezultate v le 2-4 tednih vključite še uporabo kristalnega valjčka, ki bo kožo zmasiral in vam pomagal kremo proti gubicam dobro nanesti.

SPOZNAJTE KRISTALNI VALJČEK, KI GA JE UPORABLJALA ŽE KITAJSKA CESARICA

Stara zgodba pravi, da je pred tisočletji kitajska cesarica uporabljala valj iz kamnov, da bi ohranila sijaj svoje kože. Kristalni valjček zmanjšuje napetost obraza, izboljšuje tonus kože in je odlična pomoč pri prodiranju kozmetičnih izdelkov globje v kožo za boljšo absorpcijo. V svojo rutino nege, vključite uporabo kristalnega valjčka in z njim zmasirajte obraz, krema proti gubicam se bo na ta način bolje vpila in hitreje delovala.