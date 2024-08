Spoznajte trik, ki trajno zgladi kožo

V poplavi kozmetičnih izdelkov lahko najdete cenejše in preprostejše rešitve, ki vašo kožno napnejo, zgladijo in nudijo botoks učinek. Spoznajte trik, ki bo postal obvezen del nege vaše kože.

IMATE SVOJO JUTRANJO RUTINO?

Pri doseganju rezultatov z nego kože doma, je potrebno imeti potrpežljivost in redno rutino. Na jutranjo rutino se je potrebno navaditi, prav tako kot smo navajeni na umivanje zob ali pitje jutranje kave. Obraz je potrebno dobro očistiti, umiti z mlačno vodo, kožo osušiti in nato nanesti kremo, ki vaši koži odgovarja in ji nudi vse, kar potrebuje. Izberite kremo, ki vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Dnevno, nočno in vlažilno kremo, kremo proti gubicam in še odlično podlago za make-up. Z uporabo kreme Lux-Factor 4D Hyaluron prihranite čas in denar, vaša koža pa dobi zaščito, navlaženost in nego v le nekaj minutah.