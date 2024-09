Pridružite se največjemu slovenskemu filmskemu maratonu

Kaj imata skupnega filmski maraton in umetna inteligenca? Odkrij v trgovinah Harvey Norman!

Harvey Norman vas vabi, da se pridružite največjemu filmskemu maratonu v Sloveniji, ki bo potekal v sklopu festivala umetne inteligence. Od 5. septembra boste imeli priložnost brezplačno dostopati do VOYO vsebin za kar 7 dni – prijavite se in uživajte v posebej za vas pripravljenem 20-urnem naboru filmov in serij!

Prijava je povsem enostavna: izpolnite spletni obrazec in prejmite avtomatsko 10-mestno kodo za dostop.

Zakaj ravno 20-urni nabor filmov in serij?

Ker toliko ur neprestanega video predvajanja zdrži baterija v novih NextGen AI prenosnikih. So vaše naprave doma še v koraku z najnaprednejšo tehnologijo? To lahko preverite z 20-urnim filmskim maratonom izbranih slovenskih filmov:

- Gepack

- Šiška Deluxe

- Dedek gre na jug

- Je kir ke riku? Poharska komedija

- Nekaj sladkega

- Porno film

- Ne bom več luzerka

- Gremo mi po svoje

- Gremo mi po svoje 2

- Pr Hostar

- Pr Hostar 2

- Vesna

- Prasica (slabšalni izraz za žensko)

- Čefurji raus

Poiščete pa lahko tudi uradne profile Harvey Norman Slovenija na Facebooku, Instagramu in TikToku ter odgovorite na nagradno vprašanje. Harvey Norman namreč enemu izmed vas podarja 1-letno naročnino na VOYO.

Izrazite svojo kreativnost in osvojite NextGen AI prenosnik!

V sklopu AI festivala bo potekala tudi kreativna AI delavnica, kjer boste lahko iz prve roke spoznali, kako umetna inteligenca spreminja svet.

Andrej P. Škraba iz Astra AI je pripravil posebno video predstavitev, kjer pojasnjuje, kako deluje Copilot. To orodje omogoča neverjetno produktivnost in kreativnost pri delu z računalnikom, hkrati pa olajša številne vsakodnevne naloge.

Do 14. septembra obiščite katerokoli trgovino Harvey Norman v Sloveniji – njihove poslovalnice najdete v Ljubljani, Kopru, Mariboru, Celju in Novem mestu – opravite nalogo, kot je opisano v videu in se potegujte za super nagrade, nekomu bo podarjen tudi povsem nov NextGen AI prenosnikv vrednosti 2.000 EUR, ki bo bržkone odlična popotnica za novo šolsko oziroma študijsko leto.

Hladilnik, ki ve, kaj skuhati? Imamo!

Harvey Norman je destinacija številka ena za najnovejše AI naprave, ki bodo povsem spremenile vaš vsakdan. Z našo široko paleto izdelkov iz oddelkov računalništva, avdio-videa in bele tehnike lahko izkusite prihodnost že danes!

In kar je še boljše, vse AI izdelke lahko kupite tudi preko Leanpay - najenostavnejšim načinom plačevanja na obroke. Vse uredite na mobilcu, brez obiskov banke in odvečne dokumentacije. Preverite višino svojega Leanpay limita hitro in brezplačno.

AI televizorji : Ste vedeli, da najsodobnejši televizorji samodejno prilagajajo glasnost glede na zvoke iz okolice? Če nekdo v ozadju na primer sesa, bo televizor prilagodil glasnost, da bodo dialogi iz filma še vedno jasno slišni. Prav tako prilagajajo svetlost in kontrast slike glede na vrsto vsebine – športni prenosi so svetlejši, filmi pa temnejši za boljše doživetje.

AI hladilniki : Ste vedeli, da vam najsodobnejši hladilniki lahko predlaga recepte na osnovi sestavin, ki jih imate v hladilniku? Poleg tega vas prek aplikacije obvesti, ko je vaša pijača ohlajena na optimalno temperaturo. Hladilnik spremlja tudi rok uporabnosti živil in vam omogoča, da kadarkoli in kjerkoli preverite zalogo.

AI pralni stroji : Naši AI pralni stroji zaznajo težo in mehkobo tkanin ter stopnjo umazanosti perila. Na osnovi tega prilagodijo količino vode, detergenta ter čas pranja, da dosežejo najboljše rezultate. Pralni stroj se lahko celo nauči vaših pralnih navad in optimizira porabo detergenta ter energije za vsako pranje.

To so le nekatere naprave, ki jih poganja umetna inteligenca, na trgu pa jih je še precej več. Zato ...

Spoznajte umetno inteligenco od blizu!

Obiščite trgovine Harvey Norman med 29. avgustom in 18. septembrom 2024 in odkrijte najsodobnejše izdelke, ki vam bodo olajšali vsakodnevna opravila in izboljšali kakovost vašega življenja. Naše prijazno osebje vam bo z veseljem predstavilo vse prednosti teh inovativnih izdelkov. Ne zamudite izjemne priložnosti, da odkrijete prihodnost tehnologije in osvojite fantastične nagrade!

Naročnik oglasne vsebine je Harvey Norman.