Spoznajte zabavna zeleno-modra doživetja Izole

Pred poletjem sta v njih uživala Mojca Fatur in Klemen Slakonja, ob tem pa bila deležna namigov domačinov o tem, kako v Izoli pravilno ravnamo in na kakšen način skrbimo, da se v njej vsi dobro počutimo.

Že poznate 10 izolskih zapovedi? Verjamemo, da je tudi vam lepo obiskati kraje, ki so urejeni, čisti, ponujajo veliko zeleno-modrih doživetij in kjer med sprehodom po mestu začutite, da domačini z njim živijo. Prav zato, ker je Izolanom mar za dobro počutje vseh, tudi vas obiskovalcev, so se odločili, da Mojci in Klemnu zaupajo, kako čas v Izoli preživeti čim prijetneje in ob tem poskrbeti, da mesto in njegova okolica ostaneta skrbno čuvana. Računali so namreč na to, da jih bosta prav onadva z veseljem podelila tudi z vami. Tako boste v Izolo prišli pripravljeni in v njej ter njeni slikoviti okolici resnično uživali. Veste, katere so male zelene skrivnosti Izolanov ? Oglejte si vseh 10 zgodb, smeh je zagotovljen, praktični nasveti pa prav tako!

Ste vedeli, da je Izola ponosna lastnica zlatega znaka Slovenia Green, ki je nagrada za trajnostna prizadevanja in okoljsko odgovorni turizem?

Od parkirišč do spominkov, razglednih točk, odkrivanja uličic, uživanja na podeželju, pa do morskih radosti ... Izola nudi res veliko možnosti za aktivno in sproščujoče preživljanje poletnih dni. Če jih še ne poznate, skočite na spletno stran Visit Izola . Naredite si seznam svojih najljubših, potem pa hitro na pot proti Izoli. Mojca in Klemen sta se ob obisku nehote tu pa tam znašla v kakšni zagati, a Izolani so jima takoj priskočili na pomoč in jima zaupali kar nekaj praktičnih usmeritev, ki so jima olajšale bivanje v Izoli in omogočile, da sta čas preživela brezskrbno. Pa vi, veste, kje parkirati, kupiti spominke, sveže sadje in zelenjavo, kje nam pojejo ptice in kje so najlepše vište? Prihranite čas z vašim načrtovanjem dopusta in pokukajte, kaj vse vam o romantičnem ribiškem mestecu razkrivajo Mojca, Kleme in seveda Izolani.

Ekskluzivno gurmansko doživetje: Potujte v čas razkošnih rimskih večerij Mojca in Klemen se bosta definitivno morala še vrniti; Izola namreč ponuja res pisano paleto aktivnosti, zato je bilo idej, kaj početi več kot sta jih uspela izkusiti. Nekaj sta jih pustila še za čas, ko nas ponovno obiščeta ... Eno takih je edinstveno doživetje – gurmansko razvajanje v arheološkem parku San Simon. Izola je bila že več kot 2000 let nazaj prepoznana kot idealna destinacija za počitnikovanje. Takrat so jo sicer odkrili Rimljani in v Simonovem zalivu zgradili razkošno počitniško rezidenco . Udeležite se butičnega doživetja Rimski okusi pod zvezdami in z vsemi čuti doživite delček razkošnega življenja nekdanjih prebivalcev Izole. Obogatite vaše počitnice s potovanjem nazaj v čas in se prepustite čarobnosti arheološkega parka Simonov zaliv, razvajanju villicusa (oskrbnika rimske vile) in ob sončnem zahodu uživajte ob nastopu umetnice iz Akvileje. Potem pa sporočite Mojci in Klemnu, kako ste uživali, da se čim prej vrneta in prelevita še v Rimljana!

