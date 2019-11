Spoznan za krivega spolne zlorabe 16-letnice, a ostaja zdravnik

V pogovoru za oddajo Preverjeno je Kolarić priznal nekaj spornih dejanj med rutinskim pregledom, a kljub temu trdil, da ni kriv spolnega nadlegovanja 16-letnega dekleta. Ta je k njemu prišla zgolj po zdravniško opravičilo. "Šlo naj bi za povsem običajen pregled," je Kolarić dejal za Preverjeno."Res malo bolj podrobno, kot čisto navadni zdravniški pregled, zato ker je bilo naročeno."Ker je imela pred kratkim vročino, se je odločil še za pregled bezgavk – a dimeljskih in ne vratnih, kot je to običajno.

A 16-letnici je naročil, naj sleče majico, ji roke položil na dojke in jih otipaval, brez rokavic, nato pa se je odločil še za 'pregled medenice', čeprav mu je dekle prineslo izvid specialista, da ima prirojeno deformacijo prsnega koša. Potem je brez opozorila odpel gumb na hlačah in jih s spodnjicami vred potegnil do kolen, čeprav za ta pregled golota ni nujna. Dotikal se je njenih sramnih ustnic."Meni se to niti ne zdi tako bistveno. Je pa res, da je mogoče, da je nekdo bolj občutljiv, nekdo pa manj," pa na to odgovarja Kolarić. In priznal, da 16-letnici ni povedal, kaj bo storil, niti od nje ni dobil soglasja, da ji lahko sleče hlače.

16-letnica sprva ni nikomur povedala, kaj se je zgodilo, zatem pa je poklicala na anonimni telefon TOM in po njihovem nasvetu pomoč poiskala pri zastopniku pacientovih pravic – a tudi tu policije o primeru niso obvestili, ker je bil proti prijavi oče mladoletne pacientke. So pa obvestili zdravstveni dom, kjer je bil Kolarić zaposlen. Izvedli so notranji nadzor in imeli sestanek vseh vpletenih. Zdravstveni dom se je 16-letnici opravičil, a na policijo je morala sama, kljub temu da zakon javne uslužbence zavezuje, da prijavijo katerokoli morebitno zlorabo.

Sodišče je jasno razsodilo, da gre za kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, in ga spoznalo za krivega, specialist je na sodni obravnavi potrdil, da je bil že tovrstni pregled odvečen in nepravilen – a Kolarić bo svojo službo lahko opravljal še naprej.

Čeprav je sodišče ugotovilo, da pregled mladoletne pacientke ni bil primeren, ima Kolarič še vedno podporo župana Razkrižja, ki ga je vzel v službo.

Z Občine Razkrižje so nam poslali še dodatno pojasnilo. Koncesija zdravniku je bila podeljena na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Razkrižje, ki je bil objavljen decembra 2016 v Uradnem listu RS.

Prijavitelj je moral poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo, da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oz. poklica, kar je tudi priložil.

V postopku podelitve koncesije so bila pridobljena tudi ustrezna mnenja in soglasja:

- pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

- pozitivno mnenje Zdravniške zbornice Slovenije

- soglasje Ministrstva za zdravje

Koncesija pa je bila podeljena z odločbo, ki jo je izdala Uprava Občine Razkrižje.

