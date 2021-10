Spoznanja iz planiškega laboratorija bi lahko omogočila življenje ljudi v drugih sferah

Dvajset let dela raziskovalcev Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko Instituta Jožef Stefan pod vodstvom Igorja Mekjaviča je danes doseglo nov mejnik. Današnji zagon "človeške centrifuge" in s tem odprtje Laboratorija za vesoljsko fiziologijo bosta prispevala k ohranjanju zdravja in dobrega počutja astronavtov med prihodnjimi misijami v vesolje in ljudi na Zemlji. Odprtja se je med drugimi udeležil generalni direktor Evropske vesoljske agencije Josef Aschbacher, ki je bil nad Planico navdušen: "ESA je zelo vesela, da v svoj program dodaja Nordijski center Planica, saj ima ta edinstveno sposobnost, da lahko izvaja raziskave pri hipoksiji. Prihodnje misije v vesolje bodo najverjetneje hipoksične, saj bodo omogočile gradnjo z lažjimi konstrukcijami ali zmanjšale tveganje za dekompresijsko bolezen med zunanjimi operacijami in operacijami na površju." Rezultate t. i. raziskave "bed rest" bo kasneje mogoče uporabiti za pripravo na vesoljske polete ljudi in po Aschbacherjevih besedah bi lahko bili v pomoč pri pripravi prihodnjih misij.