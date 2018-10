Šprajc o odkritjih letošnje odprave: Več imamo vprašanj kot odgovorov

Ivan Šprajc, priznani arheolog in raziskovalec na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, je terenske preglede na območju vzhodnega dela mehiške zvezne države Campeche v centralnem delu polotoka Jukatan s svojo ekipo začel že leta 1996. Območje je večinoma prekrito s tropskim gozdom in je bilo z arheološkega vidika skoraj povsem neraziskano. Osredotočili so se na večja arheološka najdišča, ki jih je bilo mogoče videti na letalskih fotografijah pod gosto gozdno preprogo, in v letih 2013 in 2014 odkrili tri večja najdišča – Chactún, Tamchén in Lagunito.

V zadnjih dveh sezonah pa so s pomočjo lidarske tehnologije, ki je za arheologijo pomenila velik prelom, natančno pregledali ozemlje okrog teh najdišč.Prečesali so okoli 200 kvadratnih kilometrov in v začetku julija domov prinesli ogromne količine podatkov."Precej več imamo vprašanj kot odgovorov," po slabih treh mesecih kabinetnega dela priznava Šprajc, ki je odkritja danes predstavil tako svojim sponzorjem kot javnosti.

Lidarska tehnologija je iz zraka pokazala izjemno gostoto arheoloških ostankov, razne avenije, robove, terase, zidove, kanale, rezervoarje za vodo in t.i. čultune oz. podzemne zbiralnike za vodo. Ko so se raziskovalci lotili dela na tleh, kjer je bila njihov nepogrešljivi pripomoček mačeta, pa so našli celo vrsto stavb z izpostavljenimi zidovi hiš, klančinami in veliko obokanih prostorov. "To nakazuje, da so imeli tamkajšnji prebivalci dobro porazdelitev dobrin in je bila tehnologija obdelave kamna in gradnje dostopna tako rekoč vsem," ocenjuje strokovnjak.