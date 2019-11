'Spraševal sem se, kako si je lahko takšen superman dovolil postati tako šibek'

Aljoša Bagola je znano ime v slovenskem oglaševalskem prostoru. O njegovem delu, za katerega je prejel številne nagrade, lahko beremo v presežkih. Že skoraj dvajset let snuje največje tržnokomunikacijske projekte v Sloveniji in širši regiji. Poleg tega je kolumnist, predavatelj, oče, mož in po novem tudi avtor knjižnega prvenca Kako izgoreti? Ujeli smo ga še pred prvo predstavitvijo, ki bo v petek na konferenci medijskih trendov Sempl v Portorožu. Knjiga prinaša iskreno izpoved o soočenju z izgorelostjo, ki jo je Aljoša izkusil na lastni koži in triletni poti do okrevanja."Nekega jutra sem se zbudil v serijo dvotedenskih migren,"pripoveduje. Počutil se je vse slabše in leta 2017 na oddihu izgorel. Poudarja, da te izgorelost lahko preobrazi in ne porazi, če si jo pripravljen sprejeti, in je lahko nekakšno vnovično rojstvo.

Knjiga nosi naslov "Kako izgoreti?", zato se prvo vprašanje kar samo postavlja – kako torej izgoreti?

Najprej uživaš v svojem talentu in zalogah neskončne energije. Nato si ob uspehih oprtaš vedno več obveznosti, predvsem tiste od drugih ljudi, se podrediš pričakovanjem, predvsem tistim od drugih ljudi, in tudi ko ugotoviš, da si ne delite istih vrednot, vztrajno ignoriraš dejstvo, da te to resno izčrpava. Zato povratno zanko skleneš tako, da se pred tem skriješ za še več dela. To zdaj postane tvoj pobeg, a življenju ne moreš pobegniti. Čeprav se trudi, da bi ti dovoljkrat nastavilo ogledalo, upajoč, da se v njem končno pravilno uzreš, je na eni točki primorano pred tebe postaviti zid. Pri nekaterih je to telesna bolezen, pri drugih izgorelost.



Strokovnjaki pravijo, da izgorevanje poteka v več fazah in ena faza lahko traja tudi več let. Kako ste vi ugotovili, da ste izgoreli?

Ko sem po petnajstih letih zelo uspešne kariere pri 35 postal oče, si nisem bil pripravljen priznati, da nimam več dovolj energije, da bi bil še naprej v čisto vseh vlogah zgolj najboljši. Žena je takrat imela izjemno naporno sezono v gledališču, zdoma je bila skoraj 300 večerov, hčerka Sofia je bila stara dve leti. Bil sem požrtvovalen in odgovoren vodja enega največjih kreativnih oddelkov v državi, ki je nizal kreativne in poslovne uspehe drugega za drugim, ob tem sem še predaval na fakulteti, pisal kolumne, strokovno komentiral, in vse skupaj se je seštelo v skrajno preobremenjenost. Tako sem se nekega jutra zbudil v serijo dvotedenskih migren. Moje telo je bilo povsem izčrpano, kljub še več poslovnim uspehom in nagradam, ki so na tisti točki že povsem izgubili smisel, sem se počutil vse slabše in januarja 2017 sem na oddihu izgorel – doživel sem panični napad, ki mi ga je za silo uspelo samemu ublažiti, in Iva mi je tisti dan po "guglanju" simptomov postregla z dejstvom, da gre za izgorelost.



Svetovna zdravstvena organizacija je maja letos najprej izgorelost uvrstila med bolezni, a se pozneje umaknila nazaj in dodatno pojasnila, da ne gre za bolezensko stanje ... A gre vsekakor za temo, ki ji namenjamo vedno več prostora, in prav je tako. Zakaj ste vi začutili, da morate o tem napisati knjigo?

Ko se mi je ob vseh teh uspehih zgodila izgorelost, sem strt in obupan iskal podoben primer kakšnega uspešnega posameznika ali posameznice. A zadetkov ni bilo. Zdelo se mi je nemogoče, da se to še nikomur ni zgodilo, zato sem, ko sem si dovolj opomogel, začel o tem pisati. In tako je to terapevtsko pisanje počasi vodilo do knjige, ki popisuje moje skoraj triletno okrevanje. To s svetovno zdravstveno organizacijo pa je bila popolna farsa, in očitno je, da če takšna institucija le dan po objavi svojo odločitev prekliče, da v ozadju delujejo močni lobiji z izjemnimi finančnimi interesi.

Poklicno delujete v oglaševalskem poslu, ki velja za precej neizprosnega. Čeprav so k izgorelosti bolj nagnjeni tisti z nekimi specifičnimi osebnostnimi lastnosti – pridnost, perfekcionizem, postavljanje sebe na zadnje mesto, pa sodobni vodje, ki jim "dihajo za vrat", nosijo svoj del odgovornosti. Ste strinjate? Kakšen šef ste vi danes, ko ste "bogatejši" za to izkušnjo? Ali kot vodja čutite odgovornost, da poskrbite za zdravo delovno okolje?

Res je, oglaševalska industrija je lahko zelo neprizanesljiva. Podvržena nenehnim časovnim in finančnim pritiskom, obenem pa zaprisežena kreativnosti in učinkovitosti, postane na določeni točki izčrpavajoča za še tako prekaljene kadre. A seveda še zdaleč ni edina.

Izgorelost ne izbira več po branžah. Svetovna finančna kriza pred desetimi leti je močno tlakovala pot epidemiji izgorelosti. Po njej smo ustvarili svet nezaupanja in v njem sistem korporativnih vrednot, kjer so po finančnih kriterijih lahko uspešni predvsem vodje, ki so pripravljeni za doseganje kratkoročnih rezultatov iz zaposlenih iztisniti vse in jih nato zavreči. Nihče si ne more več niti za hip oddahniti, tudi odgovorni vodje ne.

Ko sem se po izgorelosti vrnil, sem se odpovedal vsem vodstvenim položajem, saj mi je bilo deset let vodenja ogromne in uspešne ekipe v ogromnem in uspešnem podjetju dovolj. Vračanje na delo po izgorelosti je že samo po sebi peklenska izkušnja, in nujno je, da na prvo mesto tokrat postaviš skrb zase.

Pred tem sem si kot vodja oddelka prizadeval ustvariti in voditi uspešno ekipo, ki bi v kakovostnem vzdušju ustvarjala izvrstne izdelke, in ponosen sem, da je to tudi del moje oglaševalske zapuščine. Zdravo delovno okolje pa mora biti tudi nekaj, za kar si morajo prizadevati vsi zaposleni, ne le vodje. Ko vidijo, da sistem vrednot izgublja pravo smer, ko opazijo, da delajo v kulturi izčrpavanja, morajo spregovoriti. Ker jih je strah, da bi bili ob službo, so pripravljeni prenašati karkoli. Kar je voda na mlin za nenehne finančne šprinte podjetij. Zato smo priča epidemiji izgorelosti, zato smo priča ustvarjanju kulture strahu in kariernemu brutalizmu, pri čemer tudi Slovenci s svojo pregovorno debelo kožo in požrtvovalnostjo, ki si ju slikamo kot kreposti, zagotovo predolgo vztrajamo v razmerah, ki ogrožajo naše telesno in duševno zdravje.