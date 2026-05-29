Spregledana 'zdrava kmečka pamet'? 'Bolj kot strokovnost se ceni lojalnost'

V Svobodi po vloženi listi ministrskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše doslej. Izbor kandidatov za ministre pa kaže, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ceni lojalnost, je dejal vodja poslancev Borut Sajovic. Sajovic je sicer v današnji izjavi za medije ocenil, da morajo ministri oz. kandidati za ministrske funkcije v 16. slovenski vladi imeti možnost, da se predstavijo, povedo o svojih načrtih za delo na resorjih, ki jih nameravajo prevzeti. "Potem pa bodo štela dejanja, ne pa besede," je dodal.

Mandatar Janez Janša je v četrtek zvečer v DZ vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, DZ pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek.

Kot pravi, pa si želi, da bi se mandat nadaljeval boljše, kot se je začel, "da resnica ne postane laž in da govor o več demokracije, seveda tudi udejanjamo". Poudaril je, da si Slovenija zasluži stabilnost, varnost in predvidljivost. Sajovic, sicer trenutno tudi še obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, pa bi si želel, da bo nova vladna ekipa uspešna in bo nadaljevala dobre trende odhajajoče. Med temi sam med drugim vidi uskladitev in poračun pokojnin, rekordne rezultate gospodarstva, rekordno zaposlenost, krepitev javnih sistemov in zadovoljstvo ljudi z življenjem v državi. Imen posameznih kandidatov, ki jim nameravajo najbolj gledati pod prste, ni želel naštevati. O kandidatu za notranjega ministra, sicer tudi odvetniku Franciju Matozu, ki je Janšo zastopal v več postopkih pred sodiščem, pa je ocenil, da "že sama izbira najbrž ne potrebuje komentarja". "Šteje lojalnost, očitno bo določene stvari treba tesno pravno pokrivati, kar pa lahko prinaša tudi tveganja," je še pristavil. Tudi glede potencialnih napetosti med partnerji, ker SLS, ki je na volitvah nastopila skupaj s NSi in Fokusom, ni dobila ministrskega mesta, je Sajovic dejal, da ne pričakuje "nič dramatičnega". "Poglejte, kako so v tej novi konstelaciji razmerij sil in moči nekateri, ki so zasedli pomembne fotelje in kavče, čez noč spremenili svoje mnenje in iz revolucionarjev postali sprenevedavi ubogljivci," je bil oster Sajovic. Kot pravi, pa tudi kot "otrok s podeželja" obžaluje, da je bila spregledana "zdrava kmečka pamet". Meni, da soustanovitelj predhodnice SLS Ivan Oman ne bi bil zadovoljen, da je "v borbi za političen prevzem slovenskega kmetijstva eni stranki najprej uspel prevzem Kmetijsko gozdarske zbornice, drugi pa zdaj kmetijskega ministrstva", SLS pa je kot "steber varne, zdrave pridelane hrane" potegnila kratko.

V SD "bodo kandidate presojali po vsebini, po njihovih odgovorih na zaslišanjih in po tem, ali bodo znali zagotoviti, da država ne bo služila politiki, ampak ljudem"

Predlagana ekipa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države, menijo. V SD so prepričani, da Slovenija potrebuje vlado, ki bo znala odgovoriti na konkretne težave ljudi. Med njimi so nanizali dostopno javno zdravstvo, stanovanja za mlade, varne in dostojno plačane zaposlitve, kakovostno javno šolstvo, stabilne javne finance, zaščito najranljivejših ter spoštovanje pravne države in demokratičnih institucij. "Predlagana ekipa pa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države," so navedli. Delo kandidatov in kandidatk bodo presojali po vsebini, od vsakega pa pričakujejo jasne odgovore, "saj resorji niso področja za politične eksperimente ali revanšizem". Dodali so, da bo njihova naloga jasna, in sicer biti odločna, odgovorna in vsebinska opozicija. Zavezali so se, da bodo podprli rešitve, ki bodo dobre za ljudi. Ostro pa bodo nasprotovali vsakemu poskusu podrejanja države, razgradnje javnih sistemov, poseganja v pravice ljudi ali vračanja Slovenije v čas političnih pritiskov, delitev in obračunavanja, so zaključili.

V stranki Resnica razdelitev resorjev in prevzem posameznih ministrstev prepuščajo koaliciji

Uresničila pa se jim je želja, da notranjega ministrstva ne bo prevzel Aleš Hojs. "Kot je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović povedal že v včerajšnjem intervjuju za STA, je bila naša bistvena želja, da ministrstva za notranje zadeve ne prevzame Aleš Hojs. Glede same razdelitve resorjev in prevzema posameznih ministrstev pa odločitev prepuščamo koaliciji," so zapisali v odzivu na listo kandidatov za ministre, ki jo je mandatar za sestavo vlade Janez Janša vložil v DZ. Med kandidati ni Hojsa, ki je notranje ministrstvo vodil v času tretje Janševe vlade in do katerega so bili v Resnici tedaj zelo kritični. Za ministra za notranje zadeve in javno upravo Janša predlaga odvetnika Francija Matoza. V Resnici napovedujejo, da bodo delo novih ministrov spremljali "odgovorno in konstruktivno, njihovo uspešnost pa ocenjevali predvsem na podlagi rezultatov, konkretnih ukrepov ter učinkov za državljanke in državljane".

"Afere priporočila za ministrska mesta"

V Levici ob znanih ministrskih kandidatih nove vlade ocenjujejo, da ti sledijo začrtani poti obračunavanja z vsemi, ki se vladi postavijo po robu. Kandidati po njihovi oceni tudi niso ljudje, ki bi prepričali s svojim znanjem in strokovnostjo, pač pa so afere in strankarska pripadnost priporočila za funkcijo, menijo. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je tako v današnji izjavi o usodi, ki jo napovedujejo bodoči ministrski ekipi, dejala, da jih bolj skrbi, kakšno usodo bo ta namenila slovenskemu narodu. "Gre predvsem za ljudi, ki so lojalni politiki razdora, politiki konflikta, politiki razdvajanja. Znanje, kot vemo, je moč, in ker tukaj ni govora o znanju in referencah, lahko tudi rečem, da ta ekipa po naši presoji nima veliko moči," je dejala. Med kandidati je ob tem med drugim izpostavila odvetnika Francija Matoza, ki prihaja na čelo notranjega ministrstva, v preteklih letih pa je predsednika SDS Janeza Janšo zastopal v postopkih pred sodiščem. V Levici pri tem menijo, da represivni aparat države prihaja v roke nekoga zaradi preteklih zaslug, lojalnosti in sodelovanja s stranko, ne pa referenc s področja vodenja resorja notranjih zadev. Kritični pa so tudi do kandidata za obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka, nekdanjega predsednika uprave Darsa, ki so ga s tega položaja odnesle "številne afere, neustrezno zaposlovanje, korupcija". "Sedaj se ga nagradi s položajem ministra za obrambo, bo prvi človek, ki bo skrbel za varnost v tej državi," je dejala Brecelj. Po njenih besedah to napeljuje na sklep, da so afere za to ministrsko ekipo oz. premierja priporočilo, ne pa ovira za imenovanje. Skrb pa izražajo tudi nad kandidatom za ministra za izobraževanje Borutom Rončevićem, pri čemer v Levici ocenjujejo, da bo kandidat poskušal razgrajevati javno šolstvo, ožil vsebine izobraževalnega delovanja, vpeljeval konservativno ideologijo in širil nestrpnost. Vrh nabora ministrskih kandidatov pa je po prepričanju Levice predsednik Demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo. Spomnili so, da mu volivci na volitvah niso namenili poslanskega mandata. "Logar je kronski primer človeka, ki je veliko obljubljal, govoril o novi politiki, zavajal in najbrž tudi zaradi tega vendarle ni bil potrjen za poslanca, sedaj pa do položaja po drugi poti, ker ga njegov šef nagrajuje," je dejala Brecelj.