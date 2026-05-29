Slovenija

Spregledana 'zdrava kmečka pamet'? 'Bolj kot strokovnost se ceni lojalnost'

Ljubljana, 29. 05. 2026 14.32 pred 2 urama 6 min branja 54

Avtor:
STA N.Š.
Borut Sajovic je kritičen, si pa želi, da bi nova vladna ekipa uspešna in bo nadaljevala dobre trende odhajajoče.

Mandatar Janez Janša je v četrtek zvečer v DZ vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Kaj o kandidatih menijo v bodoči opoziciji?

V Svobodi po vloženi listi ministrskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše doslej. Izbor kandidatov za ministre pa kaže, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ceni lojalnost, je dejal vodja poslancev Borut Sajovic.

Sajovic je sicer v današnji izjavi za medije ocenil, da morajo ministri oz. kandidati za ministrske funkcije v 16. slovenski vladi imeti možnost, da se predstavijo, povedo o svojih načrtih za delo na resorjih, ki jih nameravajo prevzeti. "Potem pa bodo štela dejanja, ne pa besede," je dodal.

Mandatar Janez Janša je v četrtek zvečer v DZ vložil listo 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek, DZ pa bo listo predvidoma potrjeval v četrtek.

Kot pravi, pa si želi, da bi se mandat nadaljeval boljše, kot se je začel, "da resnica ne postane laž in da govor o več demokracije, seveda tudi udejanjamo". Poudaril je, da si Slovenija zasluži stabilnost, varnost in predvidljivost. Sajovic, sicer trenutno tudi še obrambni minister, ki opravlja tekoče posle, pa bi si želel, da bo nova vladna ekipa uspešna in bo nadaljevala dobre trende odhajajoče. Med temi sam med drugim vidi uskladitev in poračun pokojnin, rekordne rezultate gospodarstva, rekordno zaposlenost, krepitev javnih sistemov in zadovoljstvo ljudi z življenjem v državi.

Imen posameznih kandidatov, ki jim nameravajo najbolj gledati pod prste, ni želel naštevati. O kandidatu za notranjega ministra, sicer tudi odvetniku Franciju Matozu, ki je Janšo zastopal v več postopkih pred sodiščem, pa je ocenil, da "že sama izbira najbrž ne potrebuje komentarja". "Šteje lojalnost, očitno bo določene stvari treba tesno pravno pokrivati, kar pa lahko prinaša tudi tveganja," je še pristavil.

Tudi glede potencialnih napetosti med partnerji, ker SLS, ki je na volitvah nastopila skupaj s NSi in Fokusom, ni dobila ministrskega mesta, je Sajovic dejal, da ne pričakuje "nič dramatičnega". "Poglejte, kako so v tej novi konstelaciji razmerij sil in moči nekateri, ki so zasedli pomembne fotelje in kavče, čez noč spremenili svoje mnenje in iz revolucionarjev postali sprenevedavi ubogljivci," je bil oster Sajovic.

Kot pravi, pa tudi kot "otrok s podeželja" obžaluje, da je bila spregledana "zdrava kmečka pamet". Meni, da soustanovitelj predhodnice SLS Ivan Oman ne bi bil zadovoljen, da je "v borbi za političen prevzem slovenskega kmetijstva eni stranki najprej uspel prevzem Kmetijsko gozdarske zbornice, drugi pa zdaj kmetijskega ministrstva", SLS pa je kot "steber varne, zdrave pridelane hrane" potegnila kratko.

FOTO: Bobo

V SD "bodo kandidate presojali po vsebini, po njihovih odgovorih na zaslišanjih in po tem, ali bodo znali zagotoviti, da država ne bo služila politiki, ampak ljudem"

Predlagana ekipa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države, menijo.

V SD so prepričani, da Slovenija potrebuje vlado, ki bo znala odgovoriti na konkretne težave ljudi. Med njimi so nanizali dostopno javno zdravstvo, stanovanja za mlade, varne in dostojno plačane zaposlitve, kakovostno javno šolstvo, stabilne javne finance, zaščito najranljivejših ter spoštovanje pravne države in demokratičnih institucij. "Predlagana ekipa pa za zdaj kaže predvsem na utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države," so navedli.

Delo kandidatov in kandidatk bodo presojali po vsebini, od vsakega pa pričakujejo jasne odgovore, "saj resorji niso področja za politične eksperimente ali revanšizem".

Dodali so, da bo njihova naloga jasna, in sicer biti odločna, odgovorna in vsebinska opozicija. Zavezali so se, da bodo podprli rešitve, ki bodo dobre za ljudi. Ostro pa bodo nasprotovali vsakemu poskusu podrejanja države, razgradnje javnih sistemov, poseganja v pravice ljudi ali vračanja Slovenije v čas političnih pritiskov, delitev in obračunavanja, so zaključili.

FOTO: Bobo

V stranki Resnica razdelitev resorjev in prevzem posameznih ministrstev prepuščajo koaliciji

Uresničila pa se jim je želja, da notranjega ministrstva ne bo prevzel Aleš Hojs. 

"Kot je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović povedal že v včerajšnjem intervjuju za STA, je bila naša bistvena želja, da ministrstva za notranje zadeve ne prevzame Aleš Hojs. Glede same razdelitve resorjev in prevzema posameznih ministrstev pa odločitev prepuščamo koaliciji," so zapisali v odzivu na listo kandidatov za ministre, ki jo je mandatar za sestavo vlade Janez Janša vložil v DZ. Med kandidati ni Hojsa, ki je notranje ministrstvo vodil v času tretje Janševe vlade in do katerega so bili v Resnici tedaj zelo kritični. Za ministra za notranje zadeve in javno upravo Janša predlaga odvetnika Francija Matoza.

V Resnici napovedujejo, da bodo delo novih ministrov spremljali "odgovorno in konstruktivno, njihovo uspešnost pa ocenjevali predvsem na podlagi rezultatov, konkretnih ukrepov ter učinkov za državljanke in državljane".

FOTO: Bobo

"Afere priporočila za ministrska mesta"

V Levici ob znanih ministrskih kandidatih nove vlade ocenjujejo, da ti sledijo začrtani poti obračunavanja z vsemi, ki se vladi postavijo po robu. Kandidati po njihovi oceni tudi niso ljudje, ki bi prepričali s svojim znanjem in strokovnostjo, pač pa so afere in strankarska pripadnost priporočila za funkcijo, menijo.

Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je tako v današnji izjavi o usodi, ki jo napovedujejo bodoči ministrski ekipi, dejala, da jih bolj skrbi, kakšno usodo bo ta namenila slovenskemu narodu. "Gre predvsem za ljudi, ki so lojalni politiki razdora, politiki konflikta, politiki razdvajanja. Znanje, kot vemo, je moč, in ker tukaj ni govora o znanju in referencah, lahko tudi rečem, da ta ekipa po naši presoji nima veliko moči," je dejala.

Med kandidati je ob tem med drugim izpostavila odvetnika Francija Matoza, ki prihaja na čelo notranjega ministrstva, v preteklih letih pa je predsednika SDS Janeza Janšo zastopal v postopkih pred sodiščem. V Levici pri tem menijo, da represivni aparat države prihaja v roke nekoga zaradi preteklih zaslug, lojalnosti in sodelovanja s stranko, ne pa referenc s področja vodenja resorja notranjih zadev.

Kritični pa so tudi do kandidata za obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka, nekdanjega predsednika uprave Darsa, ki so ga s tega položaja odnesle "številne afere, neustrezno zaposlovanje, korupcija". "Sedaj se ga nagradi s položajem ministra za obrambo, bo prvi človek, ki bo skrbel za varnost v tej državi," je dejala Brecelj. Po njenih besedah to napeljuje na sklep, da so afere za to ministrsko ekipo oz. premierja priporočilo, ne pa ovira za imenovanje.

Skrb pa izražajo tudi nad kandidatom za ministra za izobraževanje Borutom Rončevićem, pri čemer v Levici ocenjujejo, da bo kandidat poskušal razgrajevati javno šolstvo, ožil vsebine izobraževalnega delovanja, vpeljeval konservativno ideologijo in širil nestrpnost.

Vrh nabora ministrskih kandidatov pa je po prepričanju Levice predsednik Demokratov Anže Logar, ki se mu obeta vodenje ministrstva za gospodarstvo in delo. Spomnili so, da mu volivci na volitvah niso namenili poslanskega mandata. "Logar je kronski primer človeka, ki je veliko obljubljal, govoril o novi politiki, zavajal in najbrž tudi zaradi tega vendarle ni bil potrjen za poslanca, sedaj pa do položaja po drugi poti, ker ga njegov šef nagrajuje," je dejala Brecelj.

Omreznina2024
29. 05. 2026 16.47
Sajo vč te ne nobedn .ebe.
+1
1 0
Tine990
29. 05. 2026 16.46
Pokradli so drzavo, sedaj pa pametujejo o lojalnosti, spostovanju, demokraciji!!! Svet je lepsi zadnji teden, kaj sele bo!!! Upan da goloba, sajovca, alenko in jankovica koncno enkrat za zmeraj pospravijo v zapor!!! Desne obtozujejo o spravi in naj pozabijo zgodovino!!! Kdo je bosanski srb jankovic da bo odlocal kdo bo pokopan na zalah???? Taksen izmecek bi bilo potrebno takoj zapreti za 20let potem oa izgnati iz slo!!!
+1
1 0
Houdre
29. 05. 2026 16.43
A bejž no!Pri vas je to ok pri drugih pa ne al kako si to mislu zguba pokvarjena
+2
2 0
Jani.
29. 05. 2026 16.41
Pravi se oglaša ja. Prebral 3/4 članka in obtožbe, ki jih dajejo so zrcalna slika njih samih. Evidentno. Novi pa še delat niso začel pa levi jasnovidci že vse vejo. Sodijo namreč po sebi. Potrata časa brat njihove izjave res.
+1
1 0
Tho mp son
29. 05. 2026 16.40
Tale pogrebnik iz tržiča je pa zadnji kompetenten .
+2
2 0
gogi_
29. 05. 2026 16.39
Plesemo ,plesemo,neprecenljivo.
+3
3 0
expert100
29. 05. 2026 16.36
ta Sajevic je počen, kakšen strokovni kader je imela Gibanje Svoboda, predvsem strinjanje z Golobom, če ne te je kmalu vrgel čez rame, pa predvsem streljat na nasprotnikov gol ne na svoj.
+3
3 0
Jernej Sekirnik
29. 05. 2026 16.34
Morali bi v javnost dati vseh 400 posnetkov korupcije v SLO, pa me zanima kam bi potem lahko pobegnili, d a bi imeli mir
+3
3 0
Skunk Works
29. 05. 2026 16.32
Tistim zlaganim kaviar socialitičnim sindikalistom, pa Jumbo plakate pred njihove sedeže in gor napisati: 2 člen ustave RS pravi da je Slovenija SOCIALNA DRŽAVA!!!!......SOCALNA, NE SOCIALISTIČNA!!!!!...In za socialno državo rabiš najprej močno razvito in zdravo mednarodno konkurenčno gospodarstvo...S tem ko ti zlagani borci za delavstvo uničujejo gospodarstvo, uničujejo tudi socialno državo...Seveda se jim fučka za gospodarstvo in delavce in socialno državo s svojimi plačami od 6, 7, 8 jurjev navzgor...
+4
4 0
Jernej Sekirnik
29. 05. 2026 16.29
Sajović govori o strokovnosti hahaha haha. Še koze se bodo začele smejat, če ga bodo slišale ..
+7
7 0
Skunk Works
29. 05. 2026 16.28
Pa kako je to mogoče, če jim je pa tovariš Stane Dolanc obljubil, da bodo večno na oblasti.....
+6
6 0
Tho mp son
29. 05. 2026 16.38
Saj imajo vso oblast , ta se ko ima vlado JJ udejanja iz ozadja . Vse kar je pri nas pomembno , obvladujejo udbomafija in profitpartizani .
0 0
razumi če lahko
29. 05. 2026 16.25
Sajavi in prav vi ste bili strokovni ali kaj ne se smešiti tudi vi ste zaposlili svoj ""strokovni kader " po strankarskem in prijateljskem ključu pa še v razne nadzorne svete ( Subotić ) pa to !!
+4
4 0
metaloh
29. 05. 2026 16.25
Kaj se tale prdec napihuje, naj gre kamor spada, na smetišče zgodovine...od njega ni bilo nič...
+4
4 0
Skunk Works
29. 05. 2026 16.25
Kaka kmečka pamet, tile so bili galaksije oddaljeni od kmečke pameti...Res so bili vrhunsko nesposobni....Tako slabo so Slovenijo "čistili janšistov", da so sedaj janšisti njih očistili oblasti.......
+4
4 0
BrezPitt
29. 05. 2026 16.24
Desnuharji pravijo, da pravi se oglaša:) No sedaj se bodo šele pravi Snežič, Matoz, Stevo se že,..
-4
1 5
Skunk Works
29. 05. 2026 16.22
Če nova ministrska ekipa ne bo vsaj trikrat boljša od prejšnje, moram reči da bom razočaran in presenečen.....
+5
5 0
BrezPitt
29. 05. 2026 16.25
V čem? v korupciji prav gotovo.
-4
0 4
Skunk Works
29. 05. 2026 16.30
V delu in disciplini....Tile ne bodo celo poletje delali (nevidno) od doma in zraven kasirali še dodatke za povečan obseg dela, kot prejšnji.....
+3
3 0
ptuj.si
29. 05. 2026 16.21
Sajovic je humorist. Naj pove kateri minister golobnjaka je postal minister zaradi strokovnosti in ne zaradi lojalnosti?
+6
7 1
brezveze13
29. 05. 2026 16.30
u alenka sigurno sposobna ministrica nza vsa področja takoj za karlom
+2
2 0
pager
29. 05. 2026 16.21
zanimivo, ta bivši minister se je postavil da bo ocenjeval novo vlado in kot pravi bo najslabša do zdaj. Pa ti določeno osebki so čist res mislili da so bili oni najboljši pri vodenju slovenije. Takim verjeten ni pomoči.
+3
4 1
Banion
29. 05. 2026 16.18
dejte enkrat malo predahnit, zanesljivo je pri strankah pomembna lojalnost pri enih bolj pri drugih manj, a vsak hoče okoli sebe svoje. Je bil pri golobu kaj drugače. Pustimo da kaj naredijo za kritiko bo še dovolj časa in ne jim vse povedat prihranite še kaj za volilno kampanjo
+4
5 1
BrezPitt
29. 05. 2026 16.20
Matoz bo prav gotovo kaj ukrenil, za njihovo korist seveda ne za korist Slovenije.
-2
1 3
Banion
29. 05. 2026 16.35
matop je primer tistega za kar janša pravi da pri njem ne obstaja klientelizem in vračanje uslug. Je to sistemska korupcija kot pravijo nekateri bolj pametni jaz ne vem
0 0
brezveze13
29. 05. 2026 16.17
sajovic je pa strokoven ja za svoje posle in oddajanje stanovanj in prikrivanje dobičkov
+2
4 2
