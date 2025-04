Spregledani slovenski vinski zakladi

Sredi vinorodne dežele se skriva eden od prezrtih zakladov. Slovenija je s svojo mikroklimo pravzaprav edinstvena v svetu. Kar pa ne pomeni, da znamo ta biser izkoristiti, prav nasprotno. Na mariborskem Lentu raste najstarejša trta na svetu. Živa priča stoletij vinogradniške tradicije. Nedaleč stran pa je ena največjih vinskih kleti v srednji Evropi, ki ima nove lastnike in to niso domačini. Zakaj lokalna skupnost do svojih zakladov pogosto nima pravega odnosa. Dober primer je vinograd na Piramidi, ki bi lahko bil simbol ponosa in skrbnosti, a danes kaže precej drugačno sliko, saj je zaraščen, zanemarjen in pozabljen.