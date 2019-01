Joc Pečečnik: 'Menim, da Arso ne opravlja dela tako, kot bi moral'

Kot je razkril Joc Pečečnik je iz postopka, ki ga je za obnovo Plečnikovega stadiona vodila Agencija republike Slovenije za okolje (Arso) , odločil ker meni, da državna agencija ne opravlja dela, tako kot je treba:"Ne verjamem, da suvereno in korektno opravljajo postopek. Ne verjamem več, da to agencijo kdor koli v državi nadzira. Vsak posameznik ima neke parcialne interese, ali so to prebivalci, ali politični interesi ali pa individualna nestrinjanja z investitorjem, ki lahko vplivajo na razplet postopka, zato se ta vleče že 11 let."

Na očitke okoliških stanovalcev, da bi ohranil le pet odstotkov Plečnikovega izvornega dela in da bi projekt pomenil okoljsko obremenitev za okolico, odgovarja: "Moje stališče je, da imam dobre odnose z vsemi sosedi. Potrudil sem se z več predlogi, ponudil sem jim obnove fasad, oken, zvočne izolacije, celo boljša, večja stanovanja v Celovških dvorih. Vendar se z njimi ne da najti skupnega jezika zaradi parcialnih interesov, kot so recimo ’solata na vrtičkih’. Poleg tega so njihove navedbe lažne. Da bi ohranili le pet odstotkov Plečnika, nima zveze z realnostjo. Na očitek, da je bil nekoč zaradi stadiona tam hrup, pa lahko rečem, da bomo z novo tehnologijo hrup zmanjšali vsaj za polovico."

Kadar se ljudje, ki zato niso poklicani, vmešavajo v opredelitev stroke, to pripelje do stotih mnenj. Važno je, da sem dobil kulturno-varstveno soglasje, ki smo ga leta 2018 še enkrat revidirali, čeprav to ne bi bilo potrebno. Plečnika želimo ohraniti v stoodstotni podobi in ga postaviti na piedestal, zatrjuje sogovornik.

'Nikoli nisem bil pripravljen iti v kakršnokoli sprego s politiko, zato, da bi dobil gradbeno dovoljenje'

Na vprašanje, ali meni, da slovenska politika glede na vse obljube resnično podpira obnovo obnove Plečnikovega stadiona in če tokrat misli resno, odgovarja: "Upam, da mislijo resno. Nikoli nisem bil pripravljen iti v kakršnokoli sprego s politiko, zato, da bi dobil gradbeno dovoljenje. Gre za dolgoročen projekt in to bi bilo prenevarno. Ne želimo gradbenega dovoljenja, če ne zadostimo vsem predpisom. Ker pa menim, da smo jih, pričakujem, da bo vlada z novim orodjem integralnega gradbenega dovoljenja to prepoznala in razumela, da gre za velike prihodke za državni proračun in za veliko potencialnih delovnih mest."