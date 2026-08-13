Sprehod po Ljubljani, ki vas popelje 2.000 let nazaj: odkrijte rimsko Emono

Mestni muzej Ljubljana FOTO: Andrej Peunik (MGML)

Ko iščemo ideje za poletni izlet po Ljubljani, običajno pomislimo na sprehod ob Ljubljanici, obisk tržnice, razgled z gradu ali oddih v senci mestnih parkov. Toda prestolnica ponuja tudi nekoliko drugačno dogodivščino – takšno, ki vas popelje skoraj dve tisočletji v preteklost. Pod njenimi ulicami, trgi in stavbami se namreč skriva Emona, rimsko mesto, ki je nekoč stalo na območju današnjega središča Ljubljane. Njegovo zgodbo lahko odkrijete v Arheoparku Emona, kjer preteklost ni zaprta v muzejske vitrine, temveč se razkriva prav tam, kjer se je nekoč odvijalo življenje Emoncev.

Mestni muzej Ljubljana FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Krožna arheološka pot po sledeh rimske Emone

Obisk Arheoparka Emona se začne v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer lahko kupite vstopnico ter prejmete zloženko z zemljevidom in napoki za raziskovanje. Na voljo je tudi kombinirana vstopnica, s katero lahko obisk parka povežete z ogledom vseh aktualnih razstav v Mestnem muzeju Ljubljana. V njegovih kletnih prostorih si lahko ogledate ostanke rimske ceste, kloake in nekdanjega rimskega gostišča ter zgodbo Emone umestite v širšo zgodovino mesta. Od tam se lahko v svojem tempu podate na krožno arheološko pot, ki povezuje deset točk v sedišču Ljubljane, mimo Emonske hiše, Zgodnjekrščanskega središča, ostankov rimskega zidu in drugih lokacij, ki ponujajo vpogled v življenje v Emoni.

Mestni muzej Ljubljana FOTO: Andrej Peunik (MGML)

V Emonski hiši so na ogled ohranjeni arhitekturni ostanki prostorov za počitek in druženje, vhoda v hišo z ene od emonskih cest, kanalizacijskega sistema in sistema hipokavstnega ogrevanja ter geometrični mozaik, ki skupaj razkrivajo, kako so Emonci gradili in urejali svoje domove. Zgodnjekrščansko središče odpira drugačno poglavje emonske zgodovine. Arheologi so tu odkrili ostanke krstilnice, krščanske bazilike in večbarvnih mozaikov z napisi, ki pričajo o živahni skupnosti prvih kristjanov v mestu. Pot vodi tudi do južnega dela rimskega obzidja v parku na Mirju. Njegovo današnjo podobo je v 20. stoletju sooblikoval arhitekt Jože Plečnik, ki je antične ostanke povezal z zelenjem in jih vključil v prijetno mestno oazo. Ob poti vas čakajo še številne druge sledi nekdanje Emone, med njimi kip Emonca, rimski vodnjak, kloaka in emonska vrata, ki dopolnjujejo eno najbolj edinstvenih poletnih doživetij v prestolnici.

Pridružite se rednim vodenim ogledom

Če želite izvedeti, kdo je živel v Emoni, kako je bilo mesto urejeno in katere zgodbe se skrivajo za posameznimi arheološkimi ostanki, se lahko pridružite sobotnim vodenim ogledom, ki se pričnejo ob 10. uri v Mestnem muzeju Ljubljana. Izkušeni vodiči vas popeljejo skozi antično mesto in arheološke ostanke povežejo z zgodbami ljudi, ki so nekoč hodili po istih poteh, trgovali, se družili in skrbeli za obrambo mesta. Za udeležbo je potrebna predhodna rezervacija mest na prijava@mgml.si.

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Rimska pustolovščina za naše najmlajše

Odkrivanje Emone je super ideja tudi za družinski izlet. Otroci se lahko na pot podajo s tiskanim vodnikom Emona od E do A, ki jih skozi rimsko preteklost vodi z nalogami, ugankami in izzivi. Namesto klasičnega ogledovanja tako postanejo raziskovalci, opazujejo detajle, iščejo odgovore in si predstavljajo, kako bi bilo živeti v rimskem mestu. Sprehod se lahko spremeni v pravo družinsko pustolovščino, pri kateri se otroci zabavajo, odrasli pa mesto spoznajo z nove perspektive. Posebna priložnost za skupno raziskovanje bo v soboto, 29. avgusta 2026, ob 16. uri, ko bo potekalo interaktivno družinsko vodstvo Emona od E do A, ki se bo pričelo v Mestnem muzeju Ljubljana in nadaljevalo po točkah Arheoparka Emona. Za udeležbo je potrebna predhodna rezervacija mest na prijava@mgml.si.

Mestni muzej Ljubljana FOTO: Matevž Paternoster (MGML)

Poletni sprehod, ki ga ne boste nikoli pozabili