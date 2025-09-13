Risji mladič jo je mahnil čez cesto sredi naselja

To je v okolici Ribnice že drugo bližnje srečanje z risom, ki je sicer ogrožena vrsta. Konec avgusta so prebivalci Hrastja posneli odraslega risa, kažejo posnetki, ki jih je objavila lokalna televizija Rkanal.

"Prisotnost divje živali je razumljivo vzbudila skrb, zato previdnost ni odveč. Ne približujte se živali. Naj bodo hišni ljubljenčki na povodcih. Opažanja sporočite pristojnim službam (Lovska družina, policija ...)," so zapisali ob objavi posnetka.

Ob srečanju z divjimi živalmi tudi pristojni svetujejo, da se jim ne približujemo in takoj obvestimo lovce ali policijo.

V Sloveniji smo risa pred stoletjem iztrebili, a smo ga z uspešnim projektom LIFE Lynx znova naselili. Zdaj se Slovenci lahko pohvalimo, da po naših gozdovih poleg 18 doseljenih risov hodi tudi več kot 30 njihovih potomcev.