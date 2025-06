Sprehodili smo se skozi Namo in zdaj izpostavljamo najboljše

Pomlad v Nami nikoli ni le menjavanje kolekcij. Je čas, ko se nadstropja polnijo z novo energijo, z vonjem po svežih dišavnih kreacijah, z dotiki barv in modnimi zgodbami, ki čakajo, da jih vsak posameznik zapiše po svoje. Obisk Name v tem obdobju prinaša prav posebno vrsto vizualnega razkošja. Dovolite, da tudi vas že v pritličju nagovorijo modni dodatki, kot so pletene torbe in cekarji, mrežaste espadrile in balerinke, salonarji z okrasnimi 3D detajli, sandale in superge, okrašene z zakovicami in biseri, pravkar prispele modne in izbrane nišne dišave, poleg tega pa še negovalna in dekorativna kozmetika vrhunskih blagovnih znamk, med drugim tudi ene in edine šminke in bleščila M.A.C, ter izdelki blagovne znamke L'Occitane, ki so kot nalašč za darila, ki jih je pametno kupiti prav na dan Večernih nakupov.

Prihajajoči Večerni nakupi tudi tokrat ne bodo le priložnost za cenovno ugodnejši nakup, temveč predvsem povabilo na nekoliko drugačno, bolj sproščeno in osebno nakupovalno izkušnjo, kajti v Nami moda in lepota nista stvar hitrih trendov, temveč povabilo k izbiri, ki ostane z vami dlje kot le eno sezono.

V četrtek, 22. maja 2025, med 9.00 in 23.00 uro, za imetnike Namine kartice zvestobe, Baby Center kartice in kartice Diners Club, organiziramo tradicionalne večerne nakupe z ekskluzivnimi ugodnostmi:

- 35 % popusta na oblačila, obutev, modne dodatke in perilo sezone pomlad-poletje 2025 (oznaka PP25)*

- 30 % popusta na bazične izdelke (oznaka B)*

- 20 % popusta na znamko UGG (sezona PP25 in bazični izdelki)*

- 20 % popusta na kozmetiko*

*Velja ob nakupu nad 20 EUR.

KRISTAL – 4. nadstropje

15 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 20 EUR

BABY CENTER – 5. nadstropje

15 % popusta na vse* za člane Baby Centra kluba ob nakupu nad 50 EUR

*Ne velja za začetne mlečne formule, knjige, Stokke, Frida, Cybex, Britax Lux, Scoot and ride, Topps, Baby Brezza.