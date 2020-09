Bolniška brez obiska zdravnika, nadomestilo za varstvo otroka v karanteni ...

Na včerajšnji dopisni seji je vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 ali tako imenovani peti protikoronski paket. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture, so sporočili z urada vlade za komuniciranje (UKOM).