Sprejeli sklep o predlogu strategije za upravljanje z medvedom

Odbora DZ za infrastrukturo in za kmetijstvo sta na sprejela sklep, naj ministrstvo za naravne vire in prostor v treh mesecih pripravi predlog strategije za upravljanje s populacijo medveda v državi. V razpravi na seji je bilo mogoče slišati očitke o zapostavljanju stroke in izkoriščanju medvedov za ustvarjanje dobička.

Kot je v imenu poslanske skupine NSi, ki je zahtevala sklic seje, pojasnila poslanka Vida Čadonič Špelič, je medvedov vsako leto več ter povzročajo škodo in ogrožajo življenja ljudi. V NSi si zato želijo, da bi se z rjavim medvedom gospodarilo tako, kot predlaga stroka, in ne tako, kot predlagajo čustva, je dejala. Opozorila je tudi, da se dovoljenje za odstrel 206 medvedov do konca leta 2026 zaradi odločanja upravnega sodišča o tožbi, ki jo je vložilo društvo Alpe Adria Green, ne izvaja. Da je odstrel nujno potreben, pa po besedah poslanke opozarja tako stroka kot skupina več kot 4000 podpisnikov peticije za vrnitev strokovnega upravljanja medveda.

Rjavi medved v Loškem potoku FOTO: Bobo icon-expand

V NSi so zato predlagali tri sklepe, s katerimi želijo spodbuditi, da se čim prej v skladu s priporočili stroke in v skladu z dovoljenjem začne odvzem rjavega medveda v letošnjem letu, ter da se v bodoče ti postopki začnejo izvajati pravočasno, izključno strokovno in transparentno, je pojasnila Čadonič Špeličeva. "To ne pomeni, da se iz dogovarjanja izvzamejo nevladne organizacije, ampak na koncu mora biti odločitev strokovna in tisti, ki se zanjo odloči, mora tudi stati za svojimi ukrepi oziroma prevzeti odgovornost," je poudarila. Predlogi NSi so bili na seji zavrnjeni, so pa člani odborov podprli predlog sklepa koalicijskih poslanskih skupin. Ti so predlagali, da naj ministrstvo za naravne vire in prostor v roku treh mesecev pripravi predlog strategije za upravljanje s populacijo medveda v državi. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je pojasnil, da druge odločbe za kvotni odstrel medvedov pod trenutnimi pogoji ne morejo izdati. So pa na upravno sodišče poslali prošnjo za pospešitev odločanja glede odstrela. Kar se tiče prakse glede nevladnih organizacij, pa je Novak presodil, da je njihov vpliv na aktivnosti tak kot v prejšnjih letih. S to trditvijo se sicer ni strinjal Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete, ki je opozoril, da se je z letošnjim letom začelo stroko potiskati v ozadje. Kot je ocenil, se zapostavlja ukrep kvotnega odstrela, ki da je pomemben za preprečevanje konflikta z medvedom, medtem ko se energijo zgublja s preučevanjem neučinkovitih alternativnih ukrepov, kot je kastracija in ukinitev krmljenja medvedov. "Ukrep, za katerega veš, da deluje, se opušča zaradi prepričanj in ideologij zelo majhnega deleža ljudi," je dejal. Jerina kot tudi drugi predstavniki biotehniške fakultete, kmetijskih in lovskih organizacij, Zavoda za gozdove Slovenije ter podpisnikov peticije za vrnitev strokovnega upravljanja medveda so na seji poudarili pomen kvotnega odstrela za učinkovito upravljanje s populacijo rjavega medveda. Na drugi strani pa je Nevenka Rojšek iz organizacije Alpe Adria Green opozorila, da je medved v Sloveniji postal vir dobička za lov, meso, trofeje in lovni turizem. Rojškova in novinarka Ana Ašič sta bili kritični, da se s krmljenjem načrtno vzreja medveda za odstrel.

Razdejanje medvedke z mladičem na Rakitni FOTO: Bralka icon-expand