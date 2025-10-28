Svetli način
Slovenija

Sprejeli sklep o predlogu strategije za upravljanje z medvedom

Ljubljana, 28. 10. 2025 15.41 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Odbora DZ za infrastrukturo in za kmetijstvo sta na sprejela sklep, naj ministrstvo za naravne vire in prostor v treh mesecih pripravi predlog strategije za upravljanje s populacijo medveda v državi. V razpravi na seji je bilo mogoče slišati očitke o zapostavljanju stroke in izkoriščanju medvedov za ustvarjanje dobička.

Kot je v imenu poslanske skupine NSi, ki je zahtevala sklic seje, pojasnila poslanka Vida Čadonič Špelič, je medvedov vsako leto več ter povzročajo škodo in ogrožajo življenja ljudi. V NSi si zato želijo, da bi se z rjavim medvedom gospodarilo tako, kot predlaga stroka, in ne tako, kot predlagajo čustva, je dejala.

Opozorila je tudi, da se dovoljenje za odstrel 206 medvedov do konca leta 2026 zaradi odločanja upravnega sodišča o tožbi, ki jo je vložilo društvo Alpe Adria Green, ne izvaja.

Da je odstrel nujno potreben, pa po besedah poslanke opozarja tako stroka kot skupina več kot 4000 podpisnikov peticije za vrnitev strokovnega upravljanja medveda.

Rjavi medved v Loškem potoku
Rjavi medved v Loškem potoku FOTO: Bobo

V NSi so zato predlagali tri sklepe, s katerimi želijo spodbuditi, da se čim prej v skladu s priporočili stroke in v skladu z dovoljenjem začne odvzem rjavega medveda v letošnjem letu, ter da se v bodoče ti postopki začnejo izvajati pravočasno, izključno strokovno in transparentno, je pojasnila Čadonič Špeličeva.

"To ne pomeni, da se iz dogovarjanja izvzamejo nevladne organizacije, ampak na koncu mora biti odločitev strokovna in tisti, ki se zanjo odloči, mora tudi stati za svojimi ukrepi oziroma prevzeti odgovornost," je poudarila.

Predlogi NSi so bili na seji zavrnjeni, so pa člani odborov podprli predlog sklepa koalicijskih poslanskih skupin. Ti so predlagali, da naj ministrstvo za naravne vire in prostor v roku treh mesecev pripravi predlog strategije za upravljanje s populacijo medveda v državi.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je pojasnil, da druge odločbe za kvotni odstrel medvedov pod trenutnimi pogoji ne morejo izdati. So pa na upravno sodišče poslali prošnjo za pospešitev odločanja glede odstrela.

Kar se tiče prakse glede nevladnih organizacij, pa je Novak presodil, da je njihov vpliv na aktivnosti tak kot v prejšnjih letih.

S to trditvijo se sicer ni strinjal Klemen Jerina z ljubljanske biotehniške fakultete, ki je opozoril, da se je z letošnjim letom začelo stroko potiskati v ozadje. Kot je ocenil, se zapostavlja ukrep kvotnega odstrela, ki da je pomemben za preprečevanje konflikta z medvedom, medtem ko se energijo zgublja s preučevanjem neučinkovitih alternativnih ukrepov, kot je kastracija in ukinitev krmljenja medvedov.

"Ukrep, za katerega veš, da deluje, se opušča zaradi prepričanj in ideologij zelo majhnega deleža ljudi," je dejal.

Jerina kot tudi drugi predstavniki biotehniške fakultete, kmetijskih in lovskih organizacij, Zavoda za gozdove Slovenije ter podpisnikov peticije za vrnitev strokovnega upravljanja medveda so na seji poudarili pomen kvotnega odstrela za učinkovito upravljanje s populacijo rjavega medveda.

Na drugi strani pa je Nevenka Rojšek iz organizacije Alpe Adria Green opozorila, da je medved v Sloveniji postal vir dobička za lov, meso, trofeje in lovni turizem. Rojškova in novinarka Ana Ašič sta bili kritični, da se s krmljenjem načrtno vzreja medveda za odstrel.

Razdejanje medvedke z mladičem na Rakitni
Razdejanje medvedke z mladičem na Rakitni FOTO: Bralka

"Javni interes bi moral biti varstvo narave, ne lovska ekonomija, finančni tokovi iz trofejnega in turističnega lova pa so netransparentni, javnost nima vpogleda, kdo s tem zasluži," je poudarila Rojškova.

Predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca je zanikal vse tovrstne očitke, ki letijo na lovce. Poudaril je, da zveza in lovske družine v celoti upoštevajo vse mednarodne in nacionalne predpise, ki zadevajo upravljanje s to zavarovalno vrsto.

Vlado Began iz Koalicije proti lovu, ribolovu, mesu in mleku pa je prepričan, da mora biti na prvem mestu etika. "Etična pravila ne ubijaj, ne kradi, ne laži ne veljajo samo za odnose med ljudmi, ampak tudi za odnose človek-narava oziroma živali," je dejal.

Poslanec Svobode Tomaž Lah je kvotni odstrel označil za pomemben vidik trajnostnega upravljanja s populacijo rjavega medveda.

Poslanec SDS Jožef Lenart pa je med drugim ocenil, da odstrela medvedov niso zavlekli samo nevladniki, ampak tudi nekateri vplivneži oz. vplivnice, ki so zelo blizu trenutni vladi.

Tatjana Greif iz Levice pa je stopila v bran nevladnikom in dejala, da se tudi stroka lahko zmoti. "Dve leti nazaj je stroka ocenjevala stanje populacije medvedov na 1100 in zahtevala odstrel 200 in več medvedov za približanje ciljni populaciji 800 medvedov, kasneje se je izkazalo, da smo imeli dve leti nazaj 737 medvedov," je navedla. Zato se je pridružila pozivom nevladnih organizacij za rednejše izvajanje genskega monitoringa.

