Sprejeli spremembe o delovnem času, vozniki avtobusov napovedujejo stavko

S spremembami so se strinjali v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, saj so se glede plačila za razpoložljivost voznikov dogovorili v kolektivni pogodbi, predlogi sprememb zakona pa tega ne spreminjajo.

Močno pa jim nasprotujejo v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije, saj predlog po njihovem zmanjšuje že pridobljene pravice voznikov in legalizira kršitve delovne zakonodaje, ko gre za delovni čas. Po njihovi oceni je problematičen nepravilno plačan čas, ki ga vozniki avtobusov preživijo med čakanjem na naslednjo vožnjo v določenem kraju. Čas razpoložljivosti bi se moral upoštevati enakovredno v delovni čas in biti primerno plačan, so prepričani.

Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf je v odzivu na sprejem novele zakona dejal, da so nad današnjim dogajanjem v DZ razočarani in ogorčeni. "Žal se je pokazalo, da trenutna politika, ki naj bi bila rešitev še pred letom dni, deluje v interesu kapitala in ne v interesu državljanov in delavcev," je dejal.