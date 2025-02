Sprejeli zakon, ki omogoča petletno prepoved udeležbe na tekmah

Državni zbor je s 50 glasovi za in osmimi proti sprejel novelo zakona o nalogah in pooblastilih Policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom. Za so glasovali poslanci koalicije, proti poslanci opozicijske NSi in samostojni poslanec Dejan Kaloh. V SDS so se glasovanja vzdržali.