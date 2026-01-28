Sprejeli zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Zakon določa zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, s katero bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje.

Določa ustanovitev centra za mladoletnike v okviru Javnega zavoda Hiša za otroke, kjer bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave.

Vpeljuje razširjeni nabor kazenskih sankcij in podaljšuje rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z enega na dve leti. Prav tako nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov.

Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika.

Poslanci so danes sprejeli tudi koalicijska dopolnila, ki so večinoma redakcije narave.