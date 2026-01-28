Naslovnica
Slovenija

Sprejeli zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Ljubljana, 28. 01. 2026 15.21 pred 18 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
K.H. STA
Aretacija mladoletnika

DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov. Prvi ločeni zakon o obravnavi mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj določa hitrejšo obravnavo mladoletnikov, zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika in ustanovitev centra za mladoletnike.

Zakon določa zgodnjo izdelavo individualne ocene mladoletnika, s katero bosta državni tožilec in sodišče imela strokovno podlago za mladoletniku prilagojeno odločanje.

Določa ustanovitev centra za mladoletnike v okviru Javnega zavoda Hiša za otroke, kjer bo skupina strokovnjakov pripravila individualno oceno mladoletnika za kompleksnejše primere in predlagala program obravnave.

Vpeljuje razširjeni nabor kazenskih sankcij in podaljšuje rok za izbris iz evidence vzgojnih ukrepov z enega na dve leti. Prav tako nadgrajuje skupno usposabljanje strokovnjakov, ki sodelujejo pri obravnavi mladoletnikov.

Zdajšnji prevzgojni dom so z zakonom preimenovali v reintegracijski dom za mlade, v njem pa želijo zagotoviti bolj celovito interdisciplinarno obravnavo mladoletnika.

Poslanci so danes sprejeli tudi koalicijska dopolnila, ki so večinoma redakcije narave.

zakon kazenska obravnava mladoletniki
