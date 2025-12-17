Sprejeli zakon o zdravstvenih ukrepih: dodatni nadzori in dodatki

Zakon med drugim prinaša mentorski dodatek in dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine. Prinaša tudi spremembe pogojev za vodenje javnih zdravstvenih zavodov. Kot je danes v DZ poudarila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jasna Humar, zakon omogoča tudi daljše prehodno obdobje za pridobitev menedžerskih kompetenc ter priznava tudi znanja, pridobljena v tujini. Drugi ključni poudarek zakona je odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi, je dodala. Zakon prinaša dodatne nadzore Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad pravilnim poslovanjem zavodov in dodatne nadzore nad koriščenjem pravice do bolniškega nadomestila. "Zakon bo pomembno prispeval k stabilnosti sistema," je dejala Humarjeva. Jelka Godec (SDS) je v predstavitvi poslanskih skupin koaliciji očitala, da z zakonom dokončno ruši pravni red v Sloveniji. "Po vaši slavni, opevani reformi ste povzročili odhod zdravnikov, zaradi česar bolniki ostajajo brez zdravstvene obravnave. Danes ponovno sprejemate šesti interventni zakon za stabilizacijo zdravstvenega sistema, ki ste ga po mnenju predsednika vlade že stabilizirali," jim je očitala. Napovedala je, da v SDS zakona ne bodo podprli.

FOTO: Damjan Žibert

Interventnemu zakonu so nasprotovali tudi v poslanski skupini NSi. Prepričani so, da bolniške staleže daljša slaba dostopnost do zdravnika. Iva Dimic je prepričana, da so v koaliciji bolniško odsotnost naslovili na napačen način. Meni, da je treba za vse bolnike, ki čakajo nad dopustno dobo, uporabiti vse proste kapacitete, ne glede na izvajalca. Interventni zakon rešuje posledice, ne pa vzrokov sistemskih težav, je dejal Tine Novak iz poslanske skupine nepovezanih poslancev. Dodal je, da hkrati posega v strokovno avtonomijo, pravno državo in krha zaupanje med bolniki z zdravstvenimi delavci in državo. "Slovenija ne potrebuje več interventnih zakonov, ampak resno reformo in urejeno ter predvidljivo in pravično zdravstvo," je dejal. Bojana Muršič (SD) je poudarila, da se v poslanski skupini SD pridružujejo mnenju, da bi bilo treba k reševanju razmer v zdravstvu pristopiti bolj celovito in sistemsko, a hkrati prepoznavajo nujnost trenutne situacije. Zakon so zato podprli v interesu bolnikov, zaposlenih v zdravstvu in stabilnosti javnega zdravstvenega sistema. V poslanski skupini Levica se z večino ukrepov, ki jih prinaša interventni zakon, strinjajo in jih ocenjujejo kot pozitivne, je dejala Nataša Sukič. Hkrati pa nasprotujejo zategovanju pasu pri bolniških odsotnostih. Ker DZ ni sprejel dopolnil, ki so jih predlagali in s katerimi bi črtali spremembe nadzora nad bolniškimi odsotnostmi, na koncu poslanci Levice zakona niso podprli.

FOTO: Bobo