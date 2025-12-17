Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sprejeli zakon o zdravstvenih ukrepih: dodatni nadzori in dodatki

Ljubljana, 17. 12. 2025 13.25 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
D. S. STA
Urgenca

Poslanci so s 46 glasovi za in 25 proti podprli zakon o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, ki posega v več drugih zakonov. Med drugim predvideva možnost pogodbenega sodelovanja javnih zavodov z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, enkratno finančno pomoč bolnišnicam in spodbudo za izbiro specializacije iz urgentne medicine.

Zakon med drugim prinaša mentorski dodatek in dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine. Prinaša tudi spremembe pogojev za vodenje javnih zdravstvenih zavodov. Kot je danes v DZ poudarila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jasna Humar, zakon omogoča tudi daljše prehodno obdobje za pridobitev menedžerskih kompetenc ter priznava tudi znanja, pridobljena v tujini.

Drugi ključni poudarek zakona je odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi, je dodala. Zakon prinaša dodatne nadzore Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije nad pravilnim poslovanjem zavodov in dodatne nadzore nad koriščenjem pravice do bolniškega nadomestila. "Zakon bo pomembno prispeval k stabilnosti sistema," je dejala Humarjeva.

Jelka Godec (SDS) je v predstavitvi poslanskih skupin koaliciji očitala, da z zakonom dokončno ruši pravni red v Sloveniji. "Po vaši slavni, opevani reformi ste povzročili odhod zdravnikov, zaradi česar bolniki ostajajo brez zdravstvene obravnave. Danes ponovno sprejemate šesti interventni zakon za stabilizacijo zdravstvenega sistema, ki ste ga po mnenju predsednika vlade že stabilizirali," jim je očitala. Napovedala je, da v SDS zakona ne bodo podprli.

Zakon med drugim prinaša mentorski dodatek in dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine.
Zakon med drugim prinaša mentorski dodatek in dodatek za izbiro specializacije iz urgentne medicine.
FOTO: Damjan Žibert

Interventnemu zakonu so nasprotovali tudi v poslanski skupini NSi. Prepričani so, da bolniške staleže daljša slaba dostopnost do zdravnika. Iva Dimic je prepričana, da so v koaliciji bolniško odsotnost naslovili na napačen način. Meni, da je treba za vse bolnike, ki čakajo nad dopustno dobo, uporabiti vse proste kapacitete, ne glede na izvajalca.

Interventni zakon rešuje posledice, ne pa vzrokov sistemskih težav, je dejal Tine Novak iz poslanske skupine nepovezanih poslancev. Dodal je, da hkrati posega v strokovno avtonomijo, pravno državo in krha zaupanje med bolniki z zdravstvenimi delavci in državo. "Slovenija ne potrebuje več interventnih zakonov, ampak resno reformo in urejeno ter predvidljivo in pravično zdravstvo," je dejal.

Bojana Muršič (SD) je poudarila, da se v poslanski skupini SD pridružujejo mnenju, da bi bilo treba k reševanju razmer v zdravstvu pristopiti bolj celovito in sistemsko, a hkrati prepoznavajo nujnost trenutne situacije. Zakon so zato podprli v interesu bolnikov, zaposlenih v zdravstvu in stabilnosti javnega zdravstvenega sistema.

V poslanski skupini Levica se z večino ukrepov, ki jih prinaša interventni zakon, strinjajo in jih ocenjujejo kot pozitivne, je dejala Nataša Sukič. Hkrati pa nasprotujejo zategovanju pasu pri bolniških odsotnostih. Ker DZ ni sprejel dopolnil, ki so jih predlagali in s katerimi bi črtali spremembe nadzora nad bolniškimi odsotnostmi, na koncu poslanci Levice zakona niso podprli.

Zdravniki
Zdravniki
FOTO: Bobo

Tudi poslanka Svobode Tamara Kozlovič je priznala, da interventni zakon ni idealna pot za ureditev področij, ki jih z njim urejajo. "Določene rešitve zagotovo sodijo v sistemske zakone in jih bomo tam tudi uredili. Takoj, ko bo to politično in postopkovno mogoče," je napovedala. Izpostavila je, da zakon med drugim uvaja boljši nadzor nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki delajo v javni zdravstveni mreži, celostno zagotavlja sredstva za plačilo stroškov mentorstva v okviru izvajanja praktičnega pouka učencev in študentov in postavlja temelje za boljši nadzor tudi nad tistimi, ki neupravičeno zlorabljajo bolniški stalež.

V Svobodi so v razpravi poudarili, da je namen interventnega zakona zagotavljanje primerne obravnave bolnikom in sankcioniranje tistih, ki sistem izkoriščajo. Zavrnili so očitke iz vrst NSi, da bijejo vojno z zdravniki. Pri tem so izpostavili, da so v tem mandatu zvišali plače zdravnikom in zdravstvenim delavcem, odpravili številne administrativne ovire in investirali v infrastrukturo ter v drago medicinsko opremo.

V NSi so poudarili, da zakon prinaša povračilo izgub javnih zdravstvenih zavodov brez spremembe poslovnega načrta in brez odgovornosti. Kritični so bili do načina, ki so ga v koaliciji ubrali za reševanje zdravstva.

Poslanci so na koncu podprli koalicijska dopolnila, s katerimi so med drugimi sprejeli nomotehnične popravke in upoštevali pripombe zakonodajno-pravne službe. Prav tako so z dopolnilom omogočili nemoten potek fakultetnega dela v javnih zdravstvenih zavodih. Javni zavod lahko sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, vključno z dopolnilnim delom, tudi z zdravnikom ali zobozdravnikom, ki na medicinski fakulteti pridobi naziv visokošolskega učitelja ter na tej fakulteti izvaja pedagoško obveznost in ni zaposlen v okviru mreže javne zdravstvene službe.

Podprli so tudi dopolnila, ki so jih vložili v Svobodi in SD. Poslanci teh poslanskih skupin so zakon tudi podprli, prav tako sta to storila predstavnika manjšin. Ostali so bili proti, veliko poslancev opozicije pa je tudi manjkalo.

zdravstvo razmere zakon poslanci dz

Evropski parlament podprl pobudo za varen in dostopen splav

SORODNI ČLANKI

Golob: največ korupcije v zdravstvu, odpuščenih več deset ljudi

Zgodbe treh 'velikanov', ki so trajno zaznamovale slovensko zdravstvo

V Italiji stavka proti proračunu 2026: okrnjeni šolstvo, zdravstvo in promet

Zlomljen nos, poškodbe rok, žaljivke: nasilja v zdravstvu vse več

Fides: Vlada škodo 'zakriva s kratkoročnimi in parcialnimi popravki'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Veste, kaj je odprta igra?
Veste, kaj je odprta igra?
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Poslovil se je neporažen
Poslovil se je neporažen
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Blizu prizorišča OI odkrili več tisoč dinozavrovih odtisov
Blizu prizorišča OI odkrili več tisoč dinozavrovih odtisov
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419