'Sprejem beguncev iz BiH je bil v Sloveniji zelo grd'

V okviru projekta Zgodilo se je čisto blizu nas, ki so ga pripravili ob 30. obletnici začetka vojne v BiH in prihoda pregnancev iz BiH v Slovenijo, so pripravili tudi razstavo Ta vojna ni naša! Skozi objektiv nekdanjih fotografov Mladine so predstavljane zgodbe beguncev, ki so pred 30 leti prispeli v Slovenijo. Na okrogli mizi pa so osvetlili, kako je takrat komaj novonastala slovenska država skrbela zanje.

Barbara Čeferin je med drugim opozorila, da so bili prebežniki iz BiH deležni degradacije zgolj na status begunca brez identitete in oropani dostojanstva. V slovenski politiki se je takrat po njenih besedah tehtalo med človekoljubnostjo in slovensko suverenostjo. To je ponazorila tudi z besedami enega od politikov tistega časa, ki ga ni poimensko navedla, ki se je vprašal, ali bo Slovenija smetišče etničnega čiščenja v BiH.

Po besedah Marjete Doupona, ki je pred 30 leti kot novinarka spremljala begunske zgodbe v Sloveniji, je bil sam sprejem beguncev iz BiH v Sloveniji zelo grd. Ocenila je, da je bil pred tremi desetletji nenaklonjen do beguncev narativ tako v slovenskih medijih kot politiki. Zanje je veljajo, da so nebodigatreba, ki ogrožajo takrat komaj nastalo slovensko samostojnost in so jih tudi označili kot breme slovenske države, ki naj ga ne bi sprejeli, je povedala.