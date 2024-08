Sprejem naše zlate Primorke, pričakali so jo vzkliki in solze sreče

Predana, neizprosna, izjemna. Vajena bojev, a v Parizu jo je čakala borba življenja, ki jo je opravila z odliko. Kljub izjemnemu uspehu pa je Andreja Leški izjemno skromna, to smo videli tudi ob njeni vrnitvi na brniško letališče, kjer so jo pričakali solze sreče, vzkliki in nešteti navijači ter njeni športni kolegi in najbližji. Dosegla je nekaj neverjetnega, športna pravljica pa ima tokrat tudi pomembno sporočilo - tako najmlajši judoisti - tudi če ti na začetku ne gre vse po načrtih, a se kljub temu potrudiš, ti na koncu lahko uspe.