Sprejem poštnih pošiljk iz Slovenije za Kitajsko ustavljen

Kot so pojasnili v Pošti Slovenije, uporabniki do preklica tako ne morejo oddajati pošiljk, namenjenih na Kitajsko. Izjema so UPS pošiljke, pri katerih pa naj pred oddajo preverijo, ali je prenos predvidene naslovne pošte možen. Po zadnjih podatkih za velemesto Vuhan z okolico sprejem ni možen.

Sprejem je po navedbah pošte ustavljen, ker so letalski prevozniki, s katerimi sodelujejo, do nadaljnjega ukinili lete na Kitajsko. Ukinitev je predvidena do sobote. Prav tako je lete do nadaljnjega po navedbah pošte ukinila večina drugih letalskih prevoznikov.

V družbi Fraport Slovenija so potrdili, da je zaradi ukinjanja letalskih povezav s Kitajsko nekaj izvoznikov že imelo težave pri pošiljanju pošiljk. Kot so pojasnili, ne morejo oceniti, za kakšne količine gre.