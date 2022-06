Sprejem za 15-letnike, ki so brez obotavljanja iz Savinje rešili voznika

Hrastniški župan Marko Funkl je danes sprejel štiri pogumne mlade fante – Alexa Mikoliča , Anisa Hotića , Petra Urbana Pogačnika in Emanuela Mujakovića . Vsi štirje so člani Nogometnega kluba Hrastnik, v petek, 20. maja, pa so se vračali s tekme v Radečah in na poti proti domu videli prometno nesrečo med Zidanim Mostom in Rimskimi Toplicami. Osebno vozilo je zaneslo s ceste, pri čemer je prebilo varnostno ograjo in končalo na brežini reke Savinje.

"Komaj 15-letni nogometaši, ki jih je s tekme domov peljal eden od staršev, niso oklevali niti za sekundo. Nemudoma so poklicali 112 in 113, zavarovali kraj nesreče in s tem preprečili morebitni nalet vozil, na nesrečo opozarjali druge voznike ter nudili pomoč vozniku avtomobila," so o njihovem pogumu zapisali na hrastniški občini. Starši fantov so povedali, da so fantje presenetili vse, tudi njih. Mladi nogometaši so namreč na pomoč priskočili takoj, ne da bi oklevali za eno samo sekundo, ter se skorajda brez besed sporazumeli, kdo bo kaj naredil. Med njimi je vladala takšna uigranost, kot jo običajno prikažejo na nogometnih tekmah.

Ob srečanju je župan poudaril, da v času, ko se zdi, da je med nami vse manj solidarnosti, njihovo pogumno dejanje nosi toliko večjo težo. Župan je fantom čestital in jim izročil posebno zahvalo župana ter majhno pozornost. Zaželel jim je, da bi še naprej ostali tako srčni mladeniči in bili še naprej svetel vzor svojim sovrstnikom.