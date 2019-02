'Sprejemam odločitev in se opravičujem občinstvu gledališča'

Kobal je bil o tem, da nameravajo v Šentjakobskem gledališču z njim prekiniti sodelovanje, obveščen v ponedeljek. Predsednik društva Šentjakobsko gledališče Ljubljana Janez Vlaj je po ponedeljkovi seji pojasnil, da so mu na petkovi seji ponudili možnost, da razgrne svoj pogled na celotno zadevo. Sami so že sprožili postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, Kobal pa je po njegovih besedah predlagal, da bi se razšli sporazumno.

Borisu Kobalu , ki mu je bilo dokazano plagiatorstvo, so v ponedeljek člani upravnega odbora Šentjakobskega gledališča izrekli izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi in predčasni odpoklic z mesta direktorja, hkrati pa tudi z mesta umetniškega vodje.

Kot je za STApojasnil Kobal, je na petkovi seji upravnemu odboru gledališča predlagal tri možnosti: nadaljevanje sodelovanja, odstop ter obenem pogodbeno sodelovanje za dokončanje tekočih projektov (gledališka šola, repertoar in režija) ali pa brezpogojni odstop. "Tri možnosti sem predlagal zato, ker so nekateri projekti še v teku in jih nisem želel pustiti nedokončane. Zato sem pričakoval povratno informacijo. Kljub temu se je upravni odbor odločil za dodatno možnost, in sicer da prekine pogodbo. To odločitev tudi sprejemam," je zapisal.