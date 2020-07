Definicija posilstva: Sprejemljiv samo model 'ja pomeni ja'

Spomnili so, da je inštitut v začetku lanskega leta sprožil peticijo za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, s katero so zbrali več kot 6000 podpisov. Pobuda za peticijo je bila sodba koprskega sodišča, ki je storilca posilstva oprostilo kaznivega dejanja, ker je žrtev ob pričetku posilstva spala, je dejala Mojca Lukan z omenjenega inštituta.

Pred tem so predstavniki Inštituta 8. marec z branjem pričevanj žrtev spolnega nasilja, ki jih zbirajo v okviru akcije Jaz tudi, opozorili na zastarelo zakonodajo in nujnost sprememb na področju zakonske ureditve spolnega nasilja.

Od nastopa nove vlade pa po besedah direktorice inštituta Nike Kovačniso bili povabljeni na noben sestanek na to temo, pri čemer so zaskrbljeni ob izjavi aktualne ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič, ki da je v odgovoru na poslansko vprašanje o pripravi sprememb na tem področju odgovarjala kontradiktorno. Kot je njene besede povzela direktorica Inštituta 8. marec, je ministrica dejala tudi, "da so z določenimi vzorci v bistvu odgovorne za to, kar se dogaja, tudi žrtve".

Kozlovičeva je v odgovoru na poslansko vprašanje, ko je govorila o družinskem nasilju in zlorabah med partnerji, med drugim dejala, da ugotavljajo,"da si ženske včasih ne upajo prijaviti ali pa prijavijo in potem umikajo prijavo, ali pa tudi same s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".Kot je dodala, mislijo, da je treba delovati na teh vzorcih in pripravljajo strategijo, ki naj bi bila narejena najpozneje novembra. "Gre torej za institucionalno delo z žrtvami,"je dejala ministrica.

Predstavniki Inštituta 8. marec poudarjajo, da je zanje sprejemljiv samo model "ja pomeni ja". Poudarili so, da stojijo za izpovedmi, ki so jih prejeli, in za osebami, ki se nanje obračajo. Zato so se odločili, da stvari vzamejo v svoje roke in danes vložijo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, je pojasnila Kovačeva. Po njenih besedah želijo dobiti vso korespondenco, analizo, komentarje tožilstev in sodnikov na to temo.

Če pristojni ne bodo storili ničesar, pa na Inštitutu 8. marec napovedujejo, da bodo predlog zakona pripravili sami. V kasnejši pisni izjavi za javnost pa so dodali, da naj bi ministrica v torek v medresorsko skupino v obravnavo poslala predlog zakona, a civilna družba s tem ni bila seznanjena.