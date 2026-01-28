Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje

Danes sprejete novele zakonov o poslancih, o volitvah predsednika republike, o lokalni samoupravi in o lokalnih volitvah določajo, da predsedniku republike, županom, podžupanom, občinskim svetnikom in tudi poslancem preneha mandat, če so pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora, daljšo od enega leta, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Za predsednika republike in lokalne funkcionarje pa se uzakonja tudi omejitev pri kandidiranju. Pravice, da bi bile voljene, torej ne bodo imele osebe, ki so storile takšno kaznivo dejanje, bile pravnomočno obsojene na najmanj leto dni zapora ter prestajajo kazen, so jo v obdobju zadnjih petih let prestale oz. jim je ta zastarala ali bila odpuščena pred manj kot petimi leti. V koaliciji so želeli pogoj neizvoljivosti in prenehanja mandata enotno urediti za vse voljene funkcionarje, tudi za poslance in državne svetnike. Zato so ob danes sprejetih štirih novelah zakonov predlagali še noveli zakonov o volitvah v DZ in o državnem svetu, za kateri pa se je postopek končal že na pristojnem odboru DZ, saj je zanju zahtevana dvotretjinska večina, katere koalicija sama nima, opozicija pa svojih glasov ni prispevala.

Janja Sluga FOTO: Bobo

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila poslanka Svobode Janja Sluga, je zakon o volitvah v DZ temeljni zakon, ki se subsidiarno uporablja tudi za ostale funkcionarje v tistih vprašanjih, ki jih ostali zakoni ne urejajo. Ker predlagane spremembe tega zakona niso dobile zadostne podpore, so z danes sprejetimi dopolnili v novelah zakonov o volitvah predsednika republike in o lokalnih volitvah določili podlago za povezovanje evidenc volilnih organov s kazenskimi evidencami za preverjanje pogoja nekaznovanosti. Za imenovane funkcionarje so vprašanje nekaznovanosti uredili z lani sprejetim zakonom o funkcionarjih. Sluga pa je danes ugotavljala, da so "nekje na pol poti". Kot je dejala, bo pogoj nekaznovanosti veljal za predsednika republike, župane, občinske svetnike in tudi za ministre, žal pa ne za državne svetnike in poslance. Tamara Kozlovič (Svoboda) pa je napovedala, da bodo v naslednjem mandatu oba zakonska predloga ponovno vložili. V današnji predstavitvi stališč poslanskih skupin in razpravi o zakonih, ki jih je DZ obravnaval po skrajšanem postopku, so v koaliciji poudarjali, da gre za uveljavljanje minimalnih standardov, ki je ključno za krepitev zaupanja v politiko, organe oblasti in državne institucije. Poleg tega morajo državljani za praktično vsako delovno mesto v javnem sektorju ob prijavi priložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti. Kar precej kritik je ob tem letelo na opozicijo. "Politične maske so torej padle. NSi in SDS sta več kot očitno stranki dvojnih meril, ki dopuščata ali si celo želita, da na volitvah v DZ in DS lahko kandidirajo pravnomočno obsojeni posamezniki," je dejala Sluga.

Vida Čadonič Špelič FOTO: Bobo