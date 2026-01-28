Naslovnica
Slovenija

Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje

Ljubljana, 28. 01. 2026 16.55 pred 18 dnevi 4 min branja 50

Avtor:
STA L.M.
Državni zbor

DZ je sprejel zakone, ki za predsednika republike in lokalne funkcionarje kot omejitev pri kandidiranju in razlog za prenehanje mandata določajo pravnomočno obsodbo na več kot leto dni zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja. Brez podpore opozicije pa koaliciji takšnega pogoja ni uspelo uzakoniti pri kandidiranju v DZ in za državne svetnike.

Danes sprejete novele zakonov o poslancih, o volitvah predsednika republike, o lokalni samoupravi in o lokalnih volitvah določajo, da predsedniku republike, županom, podžupanom, občinskim svetnikom in tudi poslancem preneha mandat, če so pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora, daljšo od enega leta, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Za predsednika republike in lokalne funkcionarje pa se uzakonja tudi omejitev pri kandidiranju. Pravice, da bi bile voljene, torej ne bodo imele osebe, ki so storile takšno kaznivo dejanje, bile pravnomočno obsojene na najmanj leto dni zapora ter prestajajo kazen, so jo v obdobju zadnjih petih let prestale oz. jim je ta zastarala ali bila odpuščena pred manj kot petimi leti.

V koaliciji so želeli pogoj neizvoljivosti in prenehanja mandata enotno urediti za vse voljene funkcionarje, tudi za poslance in državne svetnike. Zato so ob danes sprejetih štirih novelah zakonov predlagali še noveli zakonov o volitvah v DZ in o državnem svetu, za kateri pa se je postopek končal že na pristojnem odboru DZ, saj je zanju zahtevana dvotretjinska večina, katere koalicija sama nima, opozicija pa svojih glasov ni prispevala.

Janja Sluga
Janja Sluga
FOTO: Bobo

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila poslanka Svobode Janja Sluga, je zakon o volitvah v DZ temeljni zakon, ki se subsidiarno uporablja tudi za ostale funkcionarje v tistih vprašanjih, ki jih ostali zakoni ne urejajo. Ker predlagane spremembe tega zakona niso dobile zadostne podpore, so z danes sprejetimi dopolnili v novelah zakonov o volitvah predsednika republike in o lokalnih volitvah določili podlago za povezovanje evidenc volilnih organov s kazenskimi evidencami za preverjanje pogoja nekaznovanosti.

Za imenovane funkcionarje so vprašanje nekaznovanosti uredili z lani sprejetim zakonom o funkcionarjih. Sluga pa je danes ugotavljala, da so "nekje na pol poti". Kot je dejala, bo pogoj nekaznovanosti veljal za predsednika republike, župane, občinske svetnike in tudi za ministre, žal pa ne za državne svetnike in poslance. Tamara Kozlovič (Svoboda) pa je napovedala, da bodo v naslednjem mandatu oba zakonska predloga ponovno vložili.

V današnji predstavitvi stališč poslanskih skupin in razpravi o zakonih, ki jih je DZ obravnaval po skrajšanem postopku, so v koaliciji poudarjali, da gre za uveljavljanje minimalnih standardov, ki je ključno za krepitev zaupanja v politiko, organe oblasti in državne institucije. Poleg tega morajo državljani za praktično vsako delovno mesto v javnem sektorju ob prijavi priložiti tudi potrdilo o nekaznovanosti.

Kar precej kritik je ob tem letelo na opozicijo. "Politične maske so torej padle. NSi in SDS sta več kot očitno stranki dvojnih meril, ki dopuščata ali si celo želita, da na volitvah v DZ in DS lahko kandidirajo pravnomočno obsojeni posamezniki," je dejala Sluga.

Vida Čadonič Špelič
Vida Čadonič Špelič
FOTO: Bobo

Eva Irgl iz vrst Demokratov je pojasnila, da nepovezani poslanci paket zakonodaje podpirajo in ga vidijo "kot jasno sporočilo, kakšno politiko si želimo". Iz NSi se je v okviru današnje obravnave zakonov oglasila zgolj Vida Čadonič Špelič, ki je napovedala, da v NSi ne bodo glasovali. "Če bi imeli resnično namen očistiti politiko nepoštenja, bi štiri leta delali drugače in tudi te zakone bi pripravili prej," je odgovarjala predlagateljem. Gre za "vašo volilno kampanjo," kar dokazujejo tudi današnje razprave, je dodala. Iz SDS v obravnavi zakona niso sodelovali.

Za letošnje volitve nova ureditev še ne bo veljala. Predvideno je namreč, da se bodo nove določbe, ki urejajo pogoj neizvoljivosti in prenehanje mandata, začele uveljavljati z dnem razpisa volitev, ki bodo razpisane vsaj eno leto po uveljavitvi zakonov.

Zakoni določajo tudi enoten način sodnega varstva z možnostjo pritožbe zoper akt o prenehanju mandata na vrhovno sodišče. Za poklicne župane se pravica do prejemanja nadomestila plače po prenehanju funkcije ureja primerljivo s poslanci. Pri poslancih pa se posega tudi v ureditev nezdružljivosti poslanske funkcije s pridobitno dejavnostjo, po navedbah predlagateljev zaradi poenotenja z ureditvijo iz zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Za vse štiri, danes sprejete zakone, je glasovalo 51 poslancev, proti ni bil nihče.

Državni zbor kazniva dejanja volitve mandat
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pomlad 88
30. 01. 2026 08.17
Levi sodniki obsojajo samo desne, levi imajo abolicijo, zato seveda opozicija tega ne sprejema
Odgovori
0 0
RDPESA
29. 01. 2026 19.56
A to pomeni skorajšnje izredne volitve za župana v Radencih?
Odgovori
+1
1 0
RDPESA
29. 01. 2026 19.46
Pomeni, da so se odločili, da lahko vsak kriminalec vodi državo.. Pohvalno.. Za vzgled.. Za bit hišnik na avtobusni postaji, pa skoraj niti prometnih prekrškov kanidat ne sme imet v evidenci.. Pa še njegov FB profil preverijo pred razgovorom...
Odgovori
+3
3 0
peresni
29. 01. 2026 19.43
»Voliti proti Janši ni prav nič slabega. Podobno kot ni nič slabega, če volimo proti nesreči vlaka, ki drvi k uničenim tirom.
Odgovori
+1
2 1
zibertmi
29. 01. 2026 19.20
se bodo volilvi marca spomnili vseh negativnih stvari desnih strank v teh 34 letih,se bodo spomnili,da nsi in sds nista glasovala za ukrep kriminalec naj ne bo funkcionar.če nam bo vladala sds v naslednjem mandatu bo to unikum v sveto ko državljanov vladajo kriminalci
Odgovori
+5
5 0
zibertmi
29. 01. 2026 19.21
čistilka v parlamentu mora predložit dokument o nekaznovanju,poslancem tega ne bo treba
Odgovori
+3
3 0
iskriv
29. 01. 2026 18.48
Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje a ne za kandidiranje v DZ in za državne svetnike , torej tudi za predsednika vlade ne . Tisti , ki jim je v krvi kriminal in korupcija so proti poštenju (SDS ,NSi) , in zato zakonov , ki urejajo nekaznovanost državnih funkcionarjev niso podprli , s tem še enkrat več dokazali , da govorijo eno delajo drugo !
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
29. 01. 2026 17.26
Potem sds sekte na političnem parketu ne več.mislim,da noben v tej sekti ne more dobiti potrdila o nekaznovanju
Odgovori
+5
5 0
zibertmi
29. 01. 2026 17.00
Čistilka v parlamentu potrebuje potrdilo o nekaznovani. SDS in NSi pa NE
Odgovori
+7
7 0
SDS_je_poden
29. 01. 2026 14.14
Dokler ne bo tudi za poslance ali kandidate za poslance, nismo naredili nič.
Odgovori
+0
3 3
iskriv
29. 01. 2026 14.03
Sprejet pogoj nekaznovanosti za predsednika republike in lokalne funkcionarje a ne za kandidiranje v DZ in za državne svetnike , torej tudi za predsednika vlade ne . Tisti , ki jim je v krvi kriminal in korupcija so proti poštenju , in zato zakonov , ki urejajo nekaznovanost državnih in lokalnih funkcionarjev niso podprli , s tem še enkrat več dokazali , da govorijo eno delajo drugo !
Odgovori
+2
4 2
marker1
29. 01. 2026 13.34
A se je še Sluga priključila klubu jezikavih poslank GS?
Odgovori
-1
2 3
SAME KLOBASE
29. 01. 2026 12.23
Tako glasovanje ne sodi v parlament to sodi da izlasujejo državljani.... Seveda vrana vrani ne izkoplje oči.... Lepo je imeti platno in škarje
Odgovori
+3
3 0
zibertmi
29. 01. 2026 12.32
saj smo 5x izglasovali na referendumih,tudi referenčni glas,ko je to prišlo na glasovanje v parlament ,da se uzakoni,so bili desni proti.se bojijo za svoje udobne stole iz katere je najlažje krast
Odgovori
+2
5 3
zibertmi
29. 01. 2026 11.46
in seveda sds in nsi nista podprla sklepa ,da to velja tudi za kanditaturo poslancev v državni zbor in državnih svetnikov.tam je leglo takih kriminalcev,ki so si rešili kožo.ker to velja za predsednika republike,za PV ne bo veljalo.če pride kalimero na občast bo tudi predsednika izločil iz tega,ker to pa še ni bil.nikoli delal.vedno kasiral in bil nedolžen.ta si res zasluži kip nedolžnosti
Odgovori
+7
9 2
peresni
29. 01. 2026 10.49
Janšev, Jankovičev karteli so že nedotakljivi...lopovi z zlato kartico so naši firerji..dobrodošla S in J Amerika.
Odgovori
+2
4 2
M_teoretik
29. 01. 2026 10.11
Torej je sprejeta le polovička, na volitvah bo pa še glas ljustva!?
Odgovori
-1
1 2
M_teoretik
29. 01. 2026 10.03
Enga tazga župana imamo v Sloveniji. Tako, da je upravičeno, da se sprejme tak zakon.
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
29. 01. 2026 10.06
V parlamentu je ravno tako. Tako, bi za parlament tud veljalo sprejet tak zakon!?
Odgovori
+0
2 2
M_teoretik
29. 01. 2026 09.57
Tud če gre za volilno kampanjo, kot pravi Čadonička, pol jim je pri men uspelo. Tistih, ki so bili proti, da naj velja tud za DZ in DS, ne bom volil!?
Odgovori
-1
1 2
plejadanka
29. 01. 2026 09.36
Obvezen test na prepovedane droge pa.....?!
Odgovori
+4
4 0
NIKI 2
29. 01. 2026 08.19
Na splošno neumen predlog zakona. V primeru sprejetja le tega bi SDS zmanjkalo kandidatov za državno zborske volitve. Za predsednika pa so zakon podprli saj vedo da njihov dosmrtni predsednik se nikoli ne bo potegoval za tale položaj saj se boji blamaže.
Odgovori
-2
1 3
MARATONEC1
28. 01. 2026 20.36
Jaz navadni državljan sem moral vsake 2 leti dokazovati da nisem v sodnem postopku!!!!!!!!! Medtem pa so arestanta vozli v parlament!!!!!!!!! Ja pri KRIVOJANŠTVU je vse možno!!!!!!!!!!! ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Odgovori
+9
12 3
bibaleze
