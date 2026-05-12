Kaj načrtujejo sindikati po sprejetju zakonskega omnibusa?

DZ je v ponedeljek s 47 glasovi za in 35 proti sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal trojček NSi, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. Gre za zakonski omnibus, ki posega v več zakonov. Med drugim prinaša uvedbo razvojne kapice pri 7500 evrih bruto plače ter nekatere sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, znižanje DDV za nekatera osnovna živila, ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, pa tudi odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odpravo prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

Stranke nastajajoče koalicije - SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokrati - trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Stranke odhajajoče koalicije pa so opozorile, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada. Tudi sindikati svarijo, da prinaša velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov, predvsem pokojninskega in zdravstvenega.

Zato so predstavniki sindikalnih central že minuli teden napovedali, da bodo v primeru, da DZ sprejme zakon, začeli zbirati podpise, potrebne za razpis zakonodajnega referenduma. Tudi v Svobodi, SD in Levici ter Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Odpira pa se vprašanje, ali je referendum o zakonu sploh dopusten. Ustava namreč med zakonske izjeme, na katere referendum ni mogoč, uvršča tudi zakone, ki posegajo na področje davkov.