Slovenija

Kaj načrtujejo sindikati po sprejetju zakonskega omnibusa?

Ljubljana, 12. 05. 2026 08.07 pred 34 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA
Predstavniki sindikatov

Predstavniki sindikalnih central bodo na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum.

DZ je v ponedeljek s 47 glasovi za in 35 proti sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je predlagal trojček NSi, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. Gre za zakonski omnibus, ki posega v več zakonov. Med drugim prinaša uvedbo razvojne kapice pri 7500 evrih bruto plače ter nekatere sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, znižanje DDV za nekatera osnovna živila, ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence, pa tudi odpravo prepovedi dela zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javni zdravstveni mreži, pri zasebnikih, odpravo prepovedi sklepanja pogodb med javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

Stranke nastajajoče koalicije - SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokrati - trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

Stranke odhajajoče koalicije pa so opozorile, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada. Tudi sindikati svarijo, da prinaša velika tveganja za stabilnost družbenih podsistemov, predvsem pokojninskega in zdravstvenega.

Zato so predstavniki sindikalnih central že minuli teden napovedali, da bodo v primeru, da DZ sprejme zakon, začeli zbirati podpise, potrebne za razpis zakonodajnega referenduma. Tudi v Svobodi, SD in Levici ter Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Odpira pa se vprašanje, ali je referendum o zakonu sploh dopusten. Ustava namreč med zakonske izjeme, na katere referendum ni mogoč, uvršča tudi zakone, ki posegajo na področje davkov.

KOMENTARJI11

tech
12. 05. 2026 08.52
Za spremembo, če bo referendum, bom podprl zakon. Do zdaj mi ta kao "solidarna" politika, ki itak ni, samo niža kupno moč. Do zdaj so vse leve vlade samo jemale srednjemu razredu in denar prerazporejale svojim kompanjonom pri koritu. Lahko na eni roki prešteješ ukrepe, ki se dejansko dotaknejo res bogatih.
mungus
12. 05. 2026 08.50
PRAVILNO! čimbolj onemogočati ta-puklasti barabi da bi zopet SLOVENIJO spravil na kolena...tudi opoziciji vsa podpora da ga onemogoči na vsakem njegovem barabinskem koraku!
Polkavalčekrokenrol
12. 05. 2026 08.50
Podpise bodo zbrali brez težav,če bo prišlo do referenduma bo ta prvi in mogoče tudi zadnji žebelj v krsto nove vlade,upajmo da bo prevladal razum,novi vladi pa čeprav je na hinavski način sestavljena bi morali pustiti delat,če niste bili pragmatični kot so bili drugi dajte zdaj mir,nič ne pomaga,tudi nobene volitve ne,pustite naj delajo kakor vejo in znajo
Oknaj 4
12. 05. 2026 08.50
Razumem da boli , izkazalo se je kot je rekel tov. Dolanc " če nebomo vladali mi komunisti bo nekdo drug in tega nesmemo dopustiti" zato pa tak vik in krik .
bb5a
12. 05. 2026 08.49
Sindikat=mafija.
sioxxos
12. 05. 2026 08.43
Vodstvo teh sindikatov je podaljšana roka levičarske mafije. Sami imajo gromozanske plače, sedaj pa so proti temu, da bi ljudem ostalo več oz. da bi plačevali manj. Upam, da ustavno sodišče dovoli referendum o sprejetem interventnem zakonu in ga potem ljudstvo potrdi, tako da končno zapre greznico, ki prihaja iz ust vodstva sindikata, kjer niti ne skrivajo, da so člani leve politične stranke. Sramota za sindikate.
Bombardirc1
12. 05. 2026 08.46
Ne blodi sveçka
FlatyEric
12. 05. 2026 08.40
Takoj ko se začne formirati desna vlada, sindikalisti začnejo skakati v luft.
Bombardirc1
12. 05. 2026 08.47
Razumljivo, to vodi v propad države.
Razumnež
12. 05. 2026 08.34
Sramota od sindikalistov..... Vsem nižajo davek oni so pa proti..... BRUH, prodani kaviar socialisti.
Vakalunga
12. 05. 2026 08.27
Spet se krempijo tam kjer jih ni ne srbi, gre še za eno propadlo post komunistično garnituro, ki sodina smetišče zgodovine..Naj kandidirajo kot novi FRISI NA VOLITVAH, saj drugega ko trda rdeča komunistična politična stranka pardon sekta niso..) Manjkajo jim samo titove, pionirske kape in JUGO zastava..pa so kompletni in še Kučan in Makarovička zadaj..
hales
12. 05. 2026 08.26
Bomo videli, kako bo.
