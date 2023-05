Sprejeta Ljubljansko-haaška konvencija: 'To je zgodovinski dosežek'

Po dolgih dvotedenskih pogajanjih skoraj 300 strokovnjakov s področja mednarodnega javnega in mednarodnega kazenskega prava je bila sprejeta Ljubljansko-haaška konvencija, ki bo državam omogočila mednarodno sodelovanje pri preiskavah in pregonu najhujših zločinov.

Gre za prvo večjo mednarodno pogodbo s področja mednarodnega kazenskega prava po Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča. "Sprejetje Ljubljansko-haaške konvencije je zgodovinski dosežek, ki predstavlja velik korak naprej v našem skupnem boju proti nekaznovanosti in iskanju pravice za najhujša kazniva dejanja. S to konvencijo tudi mnogokrat izrečene besede 'Nikoli več!' spreminjamo v dejanske ukrepe. Konvencija bo bistveno okrepila sodelovanje med državami pri preiskovanju in pregonu najhujših mednarodnih zločinov ter prispevala k spodbujanju vladavine prava in boju proti nekaznovanosti na svetovni ravni," je v zaključnem nagovoru v imenu držav jedrne skupine pobude (Slovenije, Argentine, Belgije, Mongolije, Nizozemske in Senegala) poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. S tem zgodovinskim sprejetjem konvencije po njenih besedah pošiljamo jasno sporočilo vsem morebitnim storilcem in prihodnjim žrtvam teh okrutnih zločinov, da je nekaznovanosti konec.

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je v nagovoru poudarila, da "sprejetje konvencije odraža enotnost držav v prizadevanjih za zaščito človekovega dostojanstva, temeljnih pravic in vladavine prava ter našo pripravljenost za nadaljnje sodelovanje pri odpravi nekaznovanosti na svetovni ravni. Ljubljansko-haaška konvencija odpravlja pravne praznine na področju mednarodne pravne pomoči in izročitev, s katerimi smo se soočali v preteklosti, ter predstavlja skupni svetovni globalni okvir sodelovanja." Ministrica Fajonova se je v nagovoru v imenu Slovenije še zahvalila skupini držav pobudnic za desetletje prizadevanj in trdega dela, ki so pripeljali do sprejema konvencije, ter vsem državam podpornicam in drugim udeležencem, ki so kakor koli pripomogli k njenemu sprejetju ter pri izvedbi največje diplomatske konference v zgodovini Slovenije.

