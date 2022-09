Sprejete spremembe avtorske zakonodaje: 'Stroški izobraževanja se ne zvišujejo'

DZ je s 56 glasovi za in nobenim proti sprejel spremembe obeh zakonov, ki se nanašata na avtorske in sorodne pravice, da bi to področje približali dobi digitalizacije (fotografija je simbolična).

S spremembami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter zakona o kolektivnem upravljanju teh pravic, ki sta med seboj povezana, se v slovenski pravni red prenašata direktiva glede spodbujanja čezmejnega prenosa spletnih storitev in direktiva o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

Prva po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana RTV organizacijam za nove pomožne spletne storitve olajšuje ureditev pravic, tako da jih lahko uredijo v eni državi članici za celotno EU. Z drugo bodo avtorji kljub prenosu pravic prejeli nadomestilo za nekatere najbolj množične načine uporabe del na spletu.

Spremembe obeh zakonov bodo prispevale k boljšemu delovanju notranjega digitalnega trga, zagotavljale visoko stopnjo varstva imetnikov avtorskih pravic, lajšale ureditev tovrstnih pravic ter vzpostavile okvir za ustrezno koriščenje avtorskih in drugih varovanih del s strani uporabnikov oz. različnih javnosti. "Prenovljena avtorska zakonodaja kljub zaščiti pravic avtorjev in urejanju nadomestil le-teh ne zvišuje stroškov izobraževanja, kot je bilo v zadnjih tednih moč brati v različnih medijih. Šole bodo še naprej lahko uporabljale slikovni in besedilni material za dopolnitev razlag učiteljev v učilnicah," poudarja minister Han.

Bodo pa po novem avtorji prejemali nadomestila za uporabo njihovih del pri poučevanju v digitalnih okoljih, in sicer se bo to nadomestilo obračunavalo od 1. septembra 2024 naprej. "Za tiste izobraževalne ustanove, ki so financirane iz državnega proračuna, bo stroške teh nadomestil krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši, šole in univerze višjih stroškov iz tega naslova ne bodo imeli," še pomirja minister Han.