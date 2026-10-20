Spletni nakupi, krediti, popravila: kaj prinašajo spremembe zakonodaje?

Novela zakona o varstvu potrošnikov, ki jo je Državni zbor sprejel s 50 glasovi za in nobenim proti, v slovenski pravni red prenaša evropske direktive o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, o opolnomočenju potrošnikov za zeleni prehod ter o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga.

Pri finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, naj bi bile potrošnikom zagotovljene ustrezne informacije, lahko bodo zahtevali človeško posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, na voljo bodo morali imeti gumb za odstop od pogodbe, uvedena bo dodatna zaščita pred t. i. temnimi vzorci, pri katerih zasnova spletnega vmesnika potrošnika zavaja ali usmerja k zanj manj ugodni izbiri.

Novela uvaja tudi usklajeno oznako proizvajalčeve tržne garancije trajnosti in obvestilo o zakonskem jamstvu za skladnost blaga. Navajanje okoljskih ali družbenih značilnosti in vidikov krožnosti bo moralo biti utemeljeno s shemo certificiranja ali s predpisom ter tudi razpoznavno potrošnikom.

Novela prav tako uvaja obveznost popravila za določene skupine izdelkov ter pogoje popravila, vzdrževanja blaga in nadomestnih delov ter informacije o okvirnih cenah popravil. Potrošnike se bo k izbiri popravila spodbujalo s tem, da se bo obdobje odgovornosti za neskladnost blaga podaljšalo za 12 mesecev.