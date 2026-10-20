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Spletni nakupi, krediti, popravila: kaj prinašajo spremembe zakonodaje?

Ljubljana, 20. 10. 2026 13.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Računalnik

DZ je sprejel novelo zakona o varstvu potrošnikov in nov zakon o potrošniških kreditih, ki naj bi skladno z evropskimi direktivami zagotovila več pravic potrošnikov. Novosti se nanašajo na varnost pri spletnem nakupovanju ter sklepanju pogodb in kreditov na daljavo, preprečile naj bi zavajajoče zelene trditve in zagotovile več popravil blaga.

Novela zakona o varstvu potrošnikov, ki jo je Državni zbor sprejel s 50 glasovi za in nobenim proti, v slovenski pravni red prenaša evropske direktive o finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, o opolnomočenju potrošnikov za zeleni prehod ter o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga.

Pri finančnih storitvah, sklenjenih na daljavo, naj bi bile potrošnikom zagotovljene ustrezne informacije, lahko bodo zahtevali človeško posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, na voljo bodo morali imeti gumb za odstop od pogodbe, uvedena bo dodatna zaščita pred t. i. temnimi vzorci, pri katerih zasnova spletnega vmesnika potrošnika zavaja ali usmerja k zanj manj ugodni izbiri.

Novela uvaja tudi usklajeno oznako proizvajalčeve tržne garancije trajnosti in obvestilo o zakonskem jamstvu za skladnost blaga. Navajanje okoljskih ali družbenih značilnosti in vidikov krožnosti bo moralo biti utemeljeno s shemo certificiranja ali s predpisom ter tudi razpoznavno potrošnikom.

Novela prav tako uvaja obveznost popravila za določene skupine izdelkov ter pogoje popravila, vzdrževanja blaga in nadomestnih delov ter informacije o okvirnih cenah popravil. Potrošnike se bo k izbiri popravila spodbujalo s tem, da se bo obdobje odgovornosti za neskladnost blaga podaljšalo za 12 mesecev.

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Kot je danes v obravnavi na seji DZ dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec, pričakujejo, da bodo z novelo povečali ozaveščenost in zaščito potrošnikov, hkrati pa jim omogočili lažje spremljanje odločitev o nakupu blaga in storitev, ki bodo skladne z njihovimi zelenimi preferencami ter razvili trg opravil. V primeru ugotovljenih kršitev bodo v začetni fazi pri nadzoru nad zalogami, ki so že na trgu, skladno s skupnim dogovorom vseh evropskih organov za varstvo potrošnikov ukrepali postopno in sorazmerno, je napovedal.

Plačilo na spletu
Plačilo na spletu
FOTO: Dreamstime

Novi zakon o potrošniških kreditih, ki je bil sprejet z 48 glasovi za in trem proti, pa med drugim prinaša večjo zaščito potrošnikov pri spletnem sklepanju kreditnih pogodb.

Nova pravila bodo zajela tudi nove finančne produkte, kot so t. i. sheme kupi zdaj, plačaj pozneje, predhodno označena okenca pri sklepanju pogodb pa bodo prepovedana. Potrošnik bo moral biti seznanjen, če bo ponudba zanj prilagojena na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov.

Po novem odobritev kredita brez pozitivne ocene kreditne sposobnosti potrošnika ne bo več mogoča. Zakon prinaša tudi omejitve glede pretirano visokih obrestnih mer in stroškov kreditov, dodatno varstvo pri zavarovanjih ter za potrošnike brezplačno javno službo za svetovanje pri odplačevanju dolgov.

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