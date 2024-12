Sprejetje zakona o Tešu zaznamovala 'reklama Janševe knjige'

A še preden so poslanci glasovali o predlogu, je predsednica zahtevala, naj SDS-ov poslanec pospravi knjigo, ki jo je nedavno izdal njegov šef. "Takoj, prosim, da odstrani reklamo iz svojega sedeža, nemudoma, nemudoma, odstranite, prosim, reklamo," je poslanca prosila Klakočar Zupančičeva. Andrej Hoivik je držal knjigo Budnica, ki jo je predsednici namenil pretekli teden. V posvetilu ji je zaželel, naj ji čimprej zazvoni. Ker se zvonovi oglasijo tudi ob smrti in pogrebih, naj bi njegovo sporočilo razumela kot željo s smrtjo.

Opozicija je bila proti predlogu, vsi pa sicer razumejo stisko rudarskih družin. "Sem tudi jaz iz revirske družine in tudi nenazadnje iz revirskih krajev," je pojasnjevala Tamara Vonta , poslanka Gibanja Svoboda. "Moj ata je bil knap v Velenju, moj brat tudi," je povedal Janez Cigler Kralj iz NSi. "Jaz vem, ker izhajam iz rudarskih krajev," je poudaril tudi poslanec SD Soniboj Knežak .

Danes pa je sejo, ker poslanec ni želel pospraviti knjige, prekinila. "Umaknite takoj tisto, kar imate pred sabo. Dajem vam drugi opomin. Prekinjam sejo za deset minut, pa se bomo pogovorili," je dejala Klakočar Zupančičeva.

Poslancu je med prekinitvijo knjigo vzel varnostnik. Hoivik nam je sporočil, da so mu knjigo naknadno želeli vrniti, a da je to zavrnil in dejal, da naj jo predsednica podari komu, ki bi jo rad prebral.

Za tri kurilne sezone 400 milijonov evrov

Po vrnitvi seje v ustaljene tirnice so sprejeli zakon, ki pravi, da bo Teš od januarja 2025 do aprila 2027 izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za daljinsko ogrevanje Velenja in Šoštanja. Za tri kurilne sezone bo država predvidoma zagotovila dobrih 400 milijonov evrov. "Dober gospodar ne dela tako, da ima te hude finančne težave, smo vedeli že pred septembrom. Zdaj pa poslance postavljate pred dejstvo, da moramo zakon sprejeti, sicer bomo odgovorni za začetek stečaja takoj po novem letu," je sprejetje zakona komentiral Janez Žakelj iz NSi.